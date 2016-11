Partnerschaft der Collinson Group und Swissport eröffnet neue Lounge im Heathrow Terminal 3

London (ots/PRNewswire) - Bis Ende Januar 2017 erhalten Reisende im Club Aspire Gratis-Prosecco

Airport Lounge Development (ALD), ein Tochterunternehmen der Collinson Group, und Swissport gaben heute die Eröffnung von Club Aspire bekannt, einer aufregenden neuen Lounge am London Heathrow Terminal 3, mit der die beiden Unternehmen auf die stark gestiegene Nachfrage nach Lounge-Zugang reagieren.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151026/280732LOGO )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161107/436723 )

Club Aspire liegt in der Nähe von Flugsteig 9 und wurde so gestaltet, dass er die Anforderungen anspruchsvoller Reisender an einem der beliebtesten Flughäfen der Welt erfüllt. Zutritt zum Club Aspire erhalten Fluggäste teilnehmender Fluggesellschaften im Rahmen ihrer Premium-Tickets sowie Mitglieder von Priority Pass(TM), LoungeKey(TM) und Lounge Club(TM). Reisende ohne Mitgliedschaft können über Swissportss Loungebuchungs-Website https://www.executivelounges.com oder auf https://www.loungepass.com im Voraus buchen und einen dreistündigen Aufenthalt zum Einführungspreis von 24,99 GBP genießen. Außerdem ist zum Einführungspreis von 29,99 GBP auch ein direkter Zutritt möglich (soweit verfügbar).

Zur Feier der Neueröffnung erhalten Reisende als Einführungsangebot bis zum 31. Januar 2017 kostenlosen Prosecco. In der brandneuen Lounge, die durch erstklassiges zeitgenössisches Design besticht, finden mehr als 120 Passagiere Platz. Die Lounge bietet eine Reihe spezieller Zonen, die dafür sorgen, dass die Reisenden nach Lust und Laune arbeiten, sich ausruhen oder sich vor dem Flugantritt verwöhnen lassen können - einschließlich luxuriöser Behandlungen im Bliss® Spa.

Errol McGlothan, Director von ALD, erklärte: "Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, den Reisenden am Terminal 3 unser Angebot im Club Aspire zur Verfügung zu stellen, und das nur ein Jahr nach den überwältigenden Reaktionen unserer Kunden auf unser Produkt am Heathrow Terminal 5. Club Aspire wurde auf die Ansprüche von Geschäftsreisenden zugeschnitten und bietet unabhängigen Reisenden, die einen perfekten Anfang für ihre Reise suchen, eine Wahl.

Shaun Weston, Travel Services Director bei Swissport, kommentierte: "Swissports Lounge-Angebote mit der Marke Aspire haben seit ihrer Einführung im Jahr 2012 kontinuierlich an Popularität gewonnen und decken inzwischen zahlreiche internationale Standorte ab. Die Eröffnung von Club Aspire verleiht uns eine Präsenz an einem der beliebtesten Flughafen-Terminals der Welt und ist ein weiterer Schritt nach vorn für Swissport. Wir freuen uns, dass wir unsere betrieblichen Fachkenntnisse mit denen von ALD vereinen konnten, um eine neue Lounge der Spitzenklasse zu schaffen.

Stephen Wilkinson, Property Director von Heathrow, sagte: "Nach dem Erfolg von 'Aspire, the Lounge and Spa at LHR T5' freuen wir uns sehr, nun mit Club Aspire dasselbe Erlebnis zum Terminal 3 bringen zu können. Wir suchen ständig nach neuen Möglichkeiten für unsere Kunden, ihren Flug zu einem möglichst angenehmen Erlebnis zu machen, und wir hoffen, dass sie die neueste unabhängige Lounge, die wir ihnen bieten, zu schätzen wissen werden."

