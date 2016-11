Ferratum Bank: Full Service Angebot mit der neuen Mobile Bank App

Helsinki und Düsseldorf (ots) - Full Service Angebot mit der neuen Mobile Bank App

- Durchführen aller Bankgeschäfte über eine App - Girokonto und MasterCard® kostenfrei - Konten in unterschiedlichen Währungen verfügbar

Mit der Mobile Bank App bietet die Ferratum Bank ein Girokonto, auf dessen Funktionen vollständig über eine App zugegriffen werden kann. Überweisungen sind ohne PIN oder TAN möglich und können auch per SMS durchgeführt werden. Die Authentifizierung erfolgt über die Anmeldung bei der App. Überweisungen auf ein Konto innerhalb der EU erfolgen in nur wenigen Minuten. Darüber hinaus beinhaltet das kostenfreie Konto eine MasterCard®, mit der Kunden auch im Ausland ohne Gebühren Geld abheben können.

Mit der App bietet Ferratum Bank ihren Kunden die innovativste Möglichkeit, Bankgeschäfte zu erledigen. Die Eröffnung des Kontos erfolgt in der Regel in nur fünf Minuten. Dies wird durch ein Verfahren ermöglicht, das in Deutschland einzigartig ist. Hierfür fotografiert der Kunde mit seinem Smartphone sowohl seinen Personalausweis als auch sich selber und die biometrischen Daten können umgehend durch eine Software von Ferratum Bank abgeglichen werden. Die Anmeldung in der App erfolgt durch ein selbst festgelegtes Kennwort. Alle Leistungen wie bspw. das Sperren von Konto oder Kreditkarte können in der App mobil und jederzeit durchgeführt werden.

Krystof Kuban, Geschäftsführer der Ferratum Germany, erklärt, was das mobile Girokonto einzigartig in Deutschland macht: "In unserer Mobile Bank App haben Kunden die Möglichkeit, mehrere Konten in unterschiedlichen Währungen anzulegen. Wenn ich beispielsweise einen Urlaub in Großbritannien plane, kann ich für einen bestimmten Betrag Pfund dann kaufen, wenn der Wechselkurs günstig steht. Benötige ich während des Urlaubs darüber hinaus Pfund, wird mein Euro-Konto entsprechend belastet. Diese Funktion wurde bereits während der Entwicklungsphase der App begeistert von unseren Kunden genutzt."

Ferratum bietet für das Girokonto Kunden über einen Dispositionsrahmen eine Geldreserve von 199 EUR an. Die Beantragung erfolgt ebenfalls über die App und wird sofort nach erfolgreicher Prüfung der Bonität dem Kunden zur Verfügung gestellt.

Die Einlagen bei der Ferratum Bank sind durch die Einlagensicherung, die von der EU harmonisiert wurde, bis zu einem Betrag von 100.000 EUR geschützt. Die Sicherheit der Einlagen ist somit gewährleistet.

Die Ferratum Mobile Bank App kann unter www.ferratumbank.com und kurzfristig über die bekannten App Stores unter Ferratum Mobile Bank heruntergeladen werden.

Über Ferratum Group:

Die finnische Ferratum Group, ein Pionier für mobile Konsumentenkredite in Europa, bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Über die Nutzung digitaler Medien können Kunden von Ferratum Verbraucherkredite in Höhe von 25 EUR bis 3.000 EUR beantragen. Zudem bietet Ferratum erfolgreichen Kleinunternehmen Ratenkredite mit einer Laufzeit von sechs bis zwölf Monaten an. Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen ist seit der Gründung im Jahr 2005 schnell gewachsen: Ferratum hat mehr als 1,4 Millionen existierende und ehemalige Kunden, denen mindestens ein Kredit gewährt wurde. Insgesamt besteht die Datenbank aus 4,1 Millionen Benutzerkonten (zum 30. Juni 2016). Ferratum ist in 23 Ländern weltweit mit lokalem operativem Geschäftsbetrieb tätig.

