'China Macau Distinguished Gathering' - Messe für Autos, Yachten und Business Aviation in Macau lädt im November zum Spielen ein

Macau (ots/PRNewswire) - Zum Herbst wird eine vom China Macau Distinguished Gathering-Organisationskomitee ausgerichtete internationale und professionelle Messe, die die Themen "zu Land, zur See und in der Luft" vereint, unter dem Motto "China Macau Distinguished Gathering" die Enthusiasten für Luxusautos, Yachten und Privatflugzeuge versammeln.

Die 'Macau Auto, Yacht and Business Aviation Show' hat nach sechs Jahren unermüdlicher Arbeit die UFI-Akkreditierung erhalten. Dies ist ein Meilenstein für die drei "China Macau Distinguished Gathering"-Ausstellungen, die damit in die oberste Liga der internationalen Messen eingestiegen sind. Die 6. Auto-Schau, die 6. Yacht-Schau und die 5. Macau Business Aviation Fair finden diesjährig vom 4. - 6. November 2016 statt. Die Ausstellung deckt Land, See und Luft ab und belegt eine Gesamtfläche von mehr als 100.000 Quadratmetern. Über 200.000 Besucher werden sich auf der Messe einfinden, auf der rund 200 international bekannte Marken für Autos, Yachten und Geschäftsflugzeuge ausstellen. Die Schau wird von einer Reihe hochkarätiger Aktivitäten begleitet, darunter professionelle Foren zur Entwicklung von führenden Trends in der Branche, eine neue und einzigartige Yacht-Kreuzfahrt, die Möglichkeit, auszuprobieren, wie es sich anfühlt, in ein Geschäftsflugzeug einzusteigen, Produkt-Veröffentlichungen, Mal-Aktivitäten für Kinder, ein Fotografie-Wettbewerb, ein Model-Wettbewerb, eine Weinprobe und vieles mehr. Die Besucher haben zahlreiche Möglichkeiten, Lifestyle auf höchstem Niveau und Macaus kulturelle Vielfalt hautnah zu erfahren.

Die China Macau Distinguished Gathering - Macau Auto, Yacht and Business Aviation Show macht sich die geografische Lage von Macau zunutze, das nach Südostasien ausstrahlt und eine Verbindung zu den internationalen Märkten bietet. Dies eröffnet die Spielfläche für die Geschäfts- und Serviceplattform der portugiesisch geprägten Länder und passt gut zu den Entwicklungsstrategien der Zentralregierung und der SAR Macau wie "One Road, One Belt", "Maritime Seidenstraße" und "HK-Macau Independent Travel". Die Branche kann mit dieser Messe Reichweite und Qualität steigern und aktiv die Entwicklung von High-End-Handel, Tourismus, Freizeit und anderen Branchen in Macau fördern, um dem Tourismus in der Region frische Kraft und Vitalität zu verleihen.

Die diesjährige China Macau Distinguished Gathering Auto, Yacht and Business Aviation Show hält jede Menge Überraschungen bereit. Kommen Sie vorbei und besuchen Sie uns vom 4. - 6. November 2016!

