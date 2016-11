Oxford (ots) - Zwei deutsche Direktoren bilden den neuen Vorstand der seit Anfang 2015 bestehenden MORE Global PLC. Ihr Schwerpunkt ist die digitale Transformation ertragreicher Programme auf Smartphones. Nasim Azemi (CEO) und Manfred Peters (CTO), im August 2016 zu neuen Vorstandsmitgliedern ernannt, konnten die Aktien des Unternehmens in den Schweizer Handel einführen. Die regelmäßige Kursfeststellung begann am 21. Oktober mit 0,73£.

Das Direktoren-Duo war bis dahin im operativen Geschäft der deutschen Tochtergesellschaft JohnAlan GmbH tätig. Azemi übernahm zusätzlich die Leitung der österreichischen Eldorado GmbH, während Peters das Mobilnetz-Geschäft der JohnAlan GmbH weiterführt. Azemi konnte in den ersten Wochen seiner Vertriebsverantwortung zwei wichtige Verträge mit den nationalen Mobilnetzbetreibern Plus und Vala schließen. Diese setzen das Leitprodukt der Unternehmensgruppe, den Mobilfunkdienst MOREclip, landesweit ein.

Die Aussicht auf die Vergabe weiterer Lizenzen wird äußerst positiv eingeschätzt. "Mit MOREclip arbeitet jeder Mobilnetzbetreiber mit 100%iger Sicherheit profitabler. MOREclip bedeutet mehr Umsatz", erklärt Technikvorstand Peters.

MORE Global setzt auf die digitale Transformation etlicher Geschäftsprozesse. Insbesondere auf mobile Endgeräte-Nutzung etablierter Geschäftsmodelle. CEO Azemi stellt dazu fest: "Was wir heute durch die Nutzung von Smartphones in allen Lebenslagen erleben, ist ein nachhaltiger weltweiter Wandel."

Um das Wachstum kompetent zu verwalten, wird ein dritter Top-Manager als Chief Financial Officer das organisatorische Rückgrat bilden. Derzeit wird noch am testierten Jahresabschluss 2015 gearbeitet, dessen Fertigstellung den Anlass zur ersten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft bieten wird.

Diese wird spannend, denn seit Oktober des Jahres publiziert die Swiss Market Maker & Securities AG, mit Sitz in Zürich, OTC Kurse für die MORE Global PLC über die SIX Financial Information AG. Die SIX Group ist ein in der Schweiz zugelassener Finanzinformations-Dienstleister, dessen wichtigster Teil die Schweizer Börse ist.

MORE Global PLC wurde im Januar 2015 in Oxford gegründet. Aktive Tochtergesellschaften: JohnAlan GmbH, Düsseldorf sowie Eldorado Sportwetten GmbH, Leibnitz. Das Unternehmen ist unter der Nummer 09410056 in England registriert. Eingezahltes Aktienkapital 52.802.774 Aktien, Nennwert je 0,10 £. Der festgestellte Eröffnungskurs betrug 0,73 £ pro Aktie.

Aktionäre erhalten von MORE Global PLC weitere Informationen im passwortgeschützten Bereich der Webpage www.moreglobal.com

Original-Content von: MORE Global PLC, übermittelt durch news aktuell