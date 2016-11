Londons florierende digitale Gesundheitsszene präsentiert sich auf BioEurope

London (ots/PRNewswire) - Die Technologieinnovation besitzt nach Angaben von MedCity, der vom Londoner Oberbürgermeister ins Leben gerufenen Förderagentur für die Biowissenschaften, echtes Potenzial, Veränderungen in der Art und Weise herbeizuführen, wie Gesundheitsleistungen erbracht und konsumiert werden. MedCity ist in Partnerschaft mit London & Partners und dem Department for International Trade vor Ort auf der BioEurope, um London und den Südosten als führend im Feld digitale Gesundheit zu präsentieren.

Eine neue Generation von digitalen Gesundheitsunternehmen im 'Golden Triangle', dem 'Goldenen Dreieck' zwischen London, Oxford und Cambridge, transformiert die Behandlung von Krankheiten und gibt Patienten eine größere Auswahl für den Zugang zu Dienstleistungen in der Gesundheitsversorgung.

Rund die Hälfte der Bevölkerung in Großbritannien nutzt regulär das Internet zur Selbstdiagnose, davon gehen zwei Drittel online, um Gesundheitsinformationen zu erhalten und vier von fünf Befragten würden die Technologie nutzen, um Anfragen an klinische Ärzte zu stellen.1

Bei der Annahme neuer Gesundheitstechnologien helfen Initiativen wie DigitalHealth.London, eine ganz London abdeckende Aktion, die London als die globale Hauptstadt für digitale Gesundheit fördern soll.2

Londons Vize-Bürgermeister für Geschäftsfragen, Rajesh Agrawal, sagte: "Die Innovationen im Bereich digitale Gesundheit auf dieser Veranstaltung zeigen deutlich auf, dass Londons Sektoren Biowissenschaften, Med-Tech und Gesundheitsversorgung erstklassig sind und eine führende Rolle bei der Verbesserung der Gesundheit der Menschen in Großbritannien und auf der ganzen Welt einnehmen.

"London ist offen für Talent und Kreativität, und der perfekte Ort für digitale Unternehmer, um mit Top-Wissenschaftlern an der Entwicklung lebenswichtiger Gesundheitstechnologie zu arbeiten".

Der Vorsitzende von MedCity und CEO von Immunocore, Dr Eliot Forster, setzte hinzu: "Viele der weltweit innovativsten Fortschritte in der digitalen Gesundheitsversorgung spielen sich bereits jetzt im Goldenen Dreieck ab. Patientendaten werden mit Wearables und Apps kombiniert, was zu besseren, mehr personalisierten Behandlungen führt, Krankenhauszeiten verkürzt und Kosteneinsparungen für das NHS erbringt.

"Unsere preisgekrönten Forschungseinrichtungen, Tausende von talentierten Wissenschaftlern, unsere fundierte Erfahrung mit klinischen Studien und ein offenes regulatorisches Umfeld, kombiniert mit der Expertise des Londoner Tech-Ökosystems, machen dies zu einem äußerst idealen Nährboden für Entrepreneure im Feld digitale Gesundheit. Die Regierungsinvestition in Höhe von 4,2 Mrd. £ zur Digitalisierung des NHS kommt für uns genau zum richtigen Zeitpunkt, um Innovationen voranzutreiben und die Zukunft des Gesundheitswesens zu verändern".

Weltweit wird der Markt für digitale Gesundheit bis 2018 voraussichtlich 43 Milliarden £ wert sein.1 'mHealth', was sich auf Technologien wie Apps und Wearables bezieht, ist der am schnellsten wachsende Sektor des Markts, wobei der europäische Markt für mHealth den Prognosen nach bis 2018 Nordamerika überholen und 7,1 Milliarden £ wert sein wird.3

Zusätzliche, von MedCity in diesem Jahr durchgeführte Untersuchungen zeigten eine Erwartung seitens der Verbraucher, dass Fortschritte in den digitalen Gesundheitstechnologien die Medizin in den kommenden 20 Jahren revolutionieren könnten, dies heißt konkret4:

- 62 Prozent der Befragten glauben, dass Arzttermine routinemäßig über Virtual Reality ablaufen werden - 53 Prozent glauben, dass 3D-Druck eingesetzt werden wird, um menschliche Organe zu produzieren - 41 Prozent glauben, dass der erste geklonte Mensch geboren sein wird

Michael Sahyoun, Biowissenschaftlicher Berater bei PA Consulting, erklärte "Das Goldene Dreieck gewinnt im Marktumfeld digitale Gesundheit an Dynamik. Dies wird durch die Forschung einiger der weltweit führenden Institutionen und einige wichtige staatliche Initiativen wie die Umsetzung der dritten Start-und Landebahn in Heathrow, das neue Eisenbahnprojekt Crossrail und NHS Digital vorangetrieben, und wir erwarten eine stärkere umgreifende Zusammenarbeit und offene Innovation zwischen den Akteuren der Branche".

Wo sich Gesundheit und Tech treffen - Fallstudien aus dem Goldenen Dreieck

- Die Isansys -Plattform zur Patientenüberwachung sammelt und analysiert die Vitalfunktionen von Patienten und alarmiert die Kliniker, sobald sich der Gesundheitszustand eines Patienten verschlechtert. Das System könnte jährliche Einsparungen von 70 Millionen £ für das NHS bringen, da es den sofortigen Eingriff von medizinischen Teams ermöglicht, sobald Probleme entstehen, das Ergebnis der Behandlung für Patienten verbessert und dazu beitragen kann, potenziell 6.000 Todesfälle pro Jahr abzuwenden. - 85% der Patienten wissen nicht über klinische Studien Bescheid, und Antidote s App will dies ändern. Die App gleicht Patienten, die an seltenen oder lebensbedrohlichen Krankheiten leiden, mit entsprechenden klinischen Studien ab, hilft gleichzeitig pharmazeutischen Unternehmen, Patienten zu finden und auf neue Medikamente testen zu können und hat kürzlich 13,7 Millionen £ zur Erweiterung des Projekts aufgebracht. - Olivia ist Sense.lys künstliche, intelligente virtuelle Krankenschwester, die den Patienten rund um die Uhr in ihrer individuellen Gesundheitsversorgung zur Seite steht - sie leitet Patienten zum Beispiel an einen Arzt im Bereitschaftsdienst (Rufnummer NHS 111) weiter oder hilft ihnen dabei, einen Termin beim Hausarzt zu machen, klinische Dienstleistungen zu finden oder medizinische Informationen und Ratschläge einzuholen. Patienten können über ihre Mobilgeräte mithilfe der App von praktisch überall her persönliche Termine machen oder mit angeschlossenen Klinikern in Echtzeit interagieren.

