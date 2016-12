Was taugt die Renditeprognose von tree value forestry-Edelholzinvestment?

Frankfurt/Main (ots) - Forst- und Waldwirtschaftsinvestments locken Anleger mit vergleichsweise hohen Renditen bei einem ausgewogenen Rendite-Risiko-Profil. Der NCREIF Timberland Index (Holzindex) steigt seit Jahrzehnten durchschnittlich um rund 15 Prozent an. Institutionelle Anleger, wie Banken, Versicherungen und Pensionsfonds erwirtschaften mit Holz satte Renditen und das kontinuierlich Jahr für Jahr. Die tree value forestry GmbH stellt Investoren ihres Mahagoniinvestments bis zu 9 Prozent jährliche Rendite in Aussicht. Bei dem Edelholz von tree value forestry handelt es sich um die Gattung Switenia Mahagoni auch "echtes Mahagoni" genannt, dies bestätigte kürzlich die Bundesforschungsanstalt Thünen in einer aufwendigen Untersuchung dem Unternehmen. Maßgeblich für die Renditeberechnung bei Holzinvestments ist der Preis, der pro Kubikmeter beim Abverkauf des Holzes erzielt wird. Die Renditeerwartung (9 Prozent) von tree value forestry basiert auf einem Mahagoni-Rundholz-Preis von ca. 700 Euro pro Kubikmeter Mahagoni. Bei welchem Wert liegt der aktuelle Marktpreis für Mahagoni und wie realistisch ist die Renditeprognose von tree value forestry?

Marktpreis für Mahagoni-Rundholz datiert bei ca. 1400 Euro pro Kubikmeter

Die globale Handelsplattform www.alibaba.com ist einer der weltweit größten Tummelplätze für Holzinteressenten. Der Handelsplatz diente als Benchmark, um den durchschnittlichen Marktpreis für Mahagoni-Rundholz von etwa 1.400 Euro pro Kubikmeter zu ermitteln. Aufgrund des steigenden Ressourcenbedarfs der Menschheit, resultierend aus der steigenden Weltbevölkerung, erwartet tree value forestry-Geschäftsführer Veljko Richling für die Zukunft einen weiteren Anstieg der Holzpreise: "Holz erfreut sich nicht erst seit Kurzem als Rohstoff und Energielieferant größter Beliebtheit, zahlreiche Analysen und der NCREIF Timberland Index unterstreichen, welches Potenzial der vielfältige Wertstoff besitzt. Anleger können langfristig von einem Holzinvestment profitieren und gleichzeitig einen Beitrag zur nachhaltigen Forstwirtschaft leisten. Ich bin zuversichtlich, dass Mahagoni dabei, aufgrund seiner Eigenschaften und begrenzten Vorkommens, eine besondere Bedeutung zu kommt".

Tree-value-forestry 9 Prozent Rendite realistisch?

Der Ansturm auf Wälder, Ackerflächen und Weinberge reißt nicht ab, im Gegenteil. Immer mehr Anleger entdecken den Renditebringer Wald. Der Edelholzanbieter tree value forestry aus Oberursel bewirtschaftet Waldprojekte nach neuesten Erkenntnissen der Forstwirtschaft und prognostiziert Anlegern eine Rendite von 9 Prozent, ausschlaggebend für die Renditeerwartung ist der Verkaufspreis des Mahagonis, welchen das Unternehmen mit 700 Euro pro Kubikmeter - ca. 50% unter dem Marktwert angesetzt hat (Benchmark: alibaba.com). Aufgrund der hohen Nachfrage und einem weit unter dem Marktpreis kalkulierten Abverkaufspreis sind die Renditeerwartungen von 9% zu erzielen. Die Holzpreise müssen nicht einmal zulegen, dass sich das Waldinvestment rechnet, da Bäume anders als andere Rohstoffe selbstständig wachsen, weshalb ihr Wert kontinuierlich zulegt.

