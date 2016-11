Bundesforschungsanstalt attestiert tree value forestry Echtheit des Mahagonis

Frankfurt/Main (ots) - Auf Transparenz und Zuverlässigkeit legt tree value forestry-Geschäftsführer Veljko Richling großen Wert und stellte sein Unternehmen tree value forestry GmbH in einer selten transparenten Form auf den Prüfstand. Er ließ den Kern seines Geschäftsmodells, den hochwertigen Mahagoni-Holzbestand, durch die renommierte Bundesforschungsanstalt Thünen auf Herz und Nieren überprüfen. "Die Holzprobe wurde anhand des genetischen Abgleichs mit SNP-Markern als Swietenia mahagoni identifiziert", lautet das Ergebnis nach Abschluss der aufwendigen Untersuchung der Bundesforschungsanstalt.

Das Fachinstitut untersuchte unter anderem die Holzanatomie, in der unter Berücksichtigung verschiedener makroskopischer und mikroskopischer Merkmale geklärt werden sollte, ob es sich bei der Probe um Material der Gattung Swietenia handelt. Weiterhin durchlief das tree value forestry-Mahagoni einen genetischen Test, bei dem das Edelholz einer Oberflächendekontamination mit UV-Licht für 6 Stunden ausgesetzt wurde, wonach anschließend weitere unabhängige DNA-Extraktionen vorgenommen wurden.

Mithilfe der Polymerasekettenreaktion (PCR) wurde eine spezifische Vervielfältigung von ausgesuchten DNA-Sequenzabschnitten, sogenannte DNA-Markern, durchgeführt. Dieser Test diente zur Unterscheidung der Gattung Swietenia von sogenannten Austausch-Baumarten. Abschließend bestätigte der aufwendige Untersuchungsprozess endgültig die Echtheit der Gattung Swietenia mahagoni.

Veljko Richling, Geschäftsführer der tree value forestry GmbH, kommentierte die Untersuchung durch die Bundesforschungsanstalt mit den Worten: "Gegenüber unseren Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Investoren wollen wir auch weiterhin absolute Transparenz wahren. So wird diese aufwendige Untersuchung nicht unsere letzte Maßnahme bleiben, um die Leistungsfähigkeit unseres Geschäftsmodells aus neutraler Quelle überprüfen zu lassen".

Geschäftsmodell der tree value forestry

Investoren erwerben in Form einer Direktinvestition Mahagonibäume der tree value forestry. Mit jedem Baumkaufvertrag wird gleichzeitig ein Dienstleistungsvertrag geschlossen, in dem der Anleger die tree value forestry mit der Gesamtabwicklung des Bauminvestments beauftragt. Die tree value forestry GmbH beauftragt auserlesene Partner vor Ort mit der Pflege und mit der Bewirtschaftung dieser Bäume. Weiterhin ist die tree value forestry GmbH für die Koordinierung aller an der Realisierung des Investments beteiligten Partner zuständig und bleibt für alle Fragen rund um das Bauminvestment der direkte Ansprechpartner.

Für die nachhaltige Bewirtschaftung aller Bäume werden spezialisierte Forst-Agrar-Unternehmen eingesetzt. Sie übernehmen operative Aufgaben, die mit der Bewirtschaftung der Mahagoni-Waldprojekte entstehen, um die erfolgreiche Realisierung des Bauminvestments vor Ort über die Baumstandzeit zu sichern. Der daraus resultierende hohe Qualitätsstandard des Holzes prognostiziert eine überdurchschnittliche Rendite für Investoren.

