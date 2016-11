Gradalis auf 22. alljährlicher BIO-Europe-Konferenz vertreten

Dallas (ots/PRNewswire) - Gradalis, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen mit klinischen Entwicklungsprodukten, das im Speziellen an einer EATC-Immuntherapie (EATC=Engineered Autologous Tumor Cell) mit Namen Vigil® arbeitet, wird an der 22. alljährlichen BIO-Europe-Konferenz teilnehmen. Die Konferenz findet vom 7.-9. November in Köln (Deutschland) statt.

"Gradalis ist aktiv auf der Suche nach Kollaborationspartnern für die geografischen Vermarktungsrechte für die zelluläre EATC-Immuntherapie Vigil", sagte Sunil Joshi, President und Chief Executive Officer von Gradalis. "Derzeit laufen Zulassungsstudien für Ewing-Sarkom und Eierstockkrebs. Gradalis plant mit anderen Pharma- und Biotechnologieunternehmen die Entwicklung und kommerzielle Vermarktung von Vigil in den USA und auf anderen Märkten zu diskutieren."

Partneranfragen an Gradalis können über das BIO-Europe-Partnerportal eingebracht oder direkt an Scott Generes unter partnering@gradalisinc.com gerichtet werden. Sunil Joshi wird während der Konferenz vom 7.-9. November 2016 für Besprechungen zur Verfügung stehen.

Informationen zu BIO-Europe: Weitere Informationen zu BIO-Europe finden Sie unter www.ebdgroup.knect365.com/bioeurope/

Informationen zu Gradalis: Gradalis ist ein in Dallas (Texas, USA) beheimatetes, voll integriertes Biotechnologieunternehmen, das auf die Entwicklung, Herstellung und kommerzielle Vermarktung neuartiger, eigenentwickelter personalisierter zellulärer Immuntherapien zur Krebsbehandlung spezialisiert ist. Gradalis betreibt ein cGMP-Produktionswerk in Carrolton (Texas, USA). Weitere Informationen zu Gradalis, Inc., finden Sie unter www.gradalisinc.com oder folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/@gradalis_inc) oder Facebook (https://www.facebook.com/gradalisinc/).

Informationen zu Vigil EATC: Vigil ist eine zelluläre Immuntherapietechnologie im Prüfstadium, die Konzepte aus der Gentechnik mit dem Forschungsbereich der Immunonkologie vereint, um eine Immunantwort auf Krebszellen hervorzurufen. Die Tumorzellen eines Patienten werden mit einem Plasmid manipuliert, das den Genvektor für shRNA Furin und GMCSF trägt, um bei intradermaler Injektion in den Patienten eine systemische T-Zell-gerichtete Immunantwort auszulösen. Durch Verwendung des patienteneigenen Tumors als Antigenquelle soll Vigil EATC eine Immunantwort auslösen, die zugleich zielgerichtet und maximal relevant für die einzigartigen Tumorantigene eines jeden Patienten ist. Vigil EATC wird derzeit als Monotherapie bei Ewing-Sarkom und Eierstockkrebs sowie als Kombinationstherapie mit PD1- und PD-L1-Hemmern bei Brustkrebs, nicht kleinzelligem Lungenkrebs und Melanomen untersucht. Weitere Informationen zu diesen Studien finden Sie unter www.vigilclinicaltrials.com.

Gradalis® und Vigil® sind eingetragene Marken von Gradalis, Inc.

Pressekontakt:

Original-Content von: Gradalis, übermittelt durch news aktuell