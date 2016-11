Die ProCredit Gruppe unterstützt den Aufbau deutsch-rumänischer Geschäftsbeziehungen

Frankfurt am Main (ots) - Die ProCredit Holding, Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten Gruppe von ProCredit Geschäftsbanken mit Sitz in Frankfurt, förderte die Veranstaltung "Fit for Growth - German Romanian Supplier Dialogue" des deutschen Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V (BME) am 24. November 2016 in Bukarest.

"Fit for Growth" war die erste Veranstaltung einer neuen Reihe von Konferenzen des BME mit dem Ziel die Geschäftsbeziehungen zwischen Einkäufern ausgewählter deutscher Unternehmen und Zuliefererfirmen aus Rumänien und den Nachbarländern Bulgarien und Serbien zu fördern. Unter den mehr als 230 Besuchern der Veranstaltung waren auch Geschäftskunden der ProCredit Banken in der Region. Die Teilnehmer profitierten von dem Expertenwissen aus erster Hand, darunter der BME sowie zwei der größten Einkäufer aus dem Automotive-Sektor Dräxlmaier und Stabilus. Zudem nutzten sie die Business-to-Business (B2B) Gespräche zur direkten Diskussion und zur Kontaktaufnahme.

Die ProCredit Holding unterstützte die Veranstaltung um sich dort als "Hausbank" für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Südost- und Osteuropa vorzustellen und um ausgewählten Firmenkunden der teilnehmenden ProCredit Banken aus Rumänien, Bulgarien und Serbien den Zugang zu Expertenwissen über den deutschen Markt zu ermöglichen. Die dabei stattfindenden B2B-Gespräche sind eine wertvolle Gelegenheit für die KMU der Region, neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen und neue Märkte zu erschließen. Dieser Ansatz ist Teil der entwicklungsorientierten Geschäftsausrichtung der ProCredit Banken.

Dr. Antje Marielle Gerhold, Vorstand der ProCredit Bank Rumänien, sagte: "Als Bank, die anstrebt für viele kleine und mittlere Unternehmen in Rumänien die Hausbank zu sein, wissen wir um die vielen qualifizierten und zuverlässigen Unternehmen in der Region. Durch den Dialog zwischen Lieferanten und internationalen Einkäufern schaffen Veranstaltungen wie der deutsch-rumänische Lieferantendialog zusätzliche Perspektiven für unsere Kunden."

Auch die teilnehmenden ProCredit Kunden, die den stark frequentierten Stand der ProCredit Banken aus Rumänien, Bulgarien, Serbien und Deutschland besuchten, schätzten die Veranstaltung. Emil Zaimov, Vertriebsleiter der bulgarischen Firma Sky Mont Ltd, kommentierte: "Es waren einige Unternehmen dabei, mit denen wir gerne ins Geschäft kommen würden. Mit diesen haben wir bereits Termine für die kommenden Wochen geplant, deswegen war die Veranstaltung für uns sehr erfolgreich. Außerdem haben wir nützliche Informationen über die wirtschaftliche Situation in Osteuropa erhalten und darüber, wie Unternehmen wie Stabilus und Dräxlmeier die Situation betrachten und was sie für Anforderungen an Lieferanten stellen. Wir sind seit 2012 Kunde der ProCredit Bank in Bulgarien und sehr zufrieden. Zwischen 60-70% unseres Geschäfts ist Export, wir orientieren uns nach Deutschland, aber wir möchten auch mehr über unsere Kollegen in Rumänien lernen. Ich habe heute auch mit einigen rumänischen Kollegen gesprochen, die Veranstaltung war also interessant und erfolgreich für uns."

Als profitable, entwicklungsorientierte Gruppe von Geschäftsbanken für KMU ist ProCredit in 11 Ländern in den attraktiven und wachsenden Märkten Südost- und Osteuropas aktiv. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main und ist auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Im Rahmen ihres Unternehmensleitbildes streben die ProCredit Banken eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung an.

Über die ProCredit Gruppe

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der international tätigen ProCredit-Bankengruppe, die aus Banken für KMU mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Sie ist auch in Südamerika und Deutschland tätig. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die Investment-Vehikel für ProCredit-Mitarbeiter umfasst), die niederländische DOEN Stiftung, die KfW und die IFC (Weltbank Gruppe). Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA wird auf konsolidierter Basis als übergeordnetes Unternehmen der ProCredit Gruppe nach dem deutschen Kreditwesengesetz von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt.

Weitere Informationen unter: www.procredit-holding.com

Zum BME

Der 1954 gegründete Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) ist der führende Fachverband für Einkäufer, Supply Chain Manager und Logistiker in Deutschland und Kontinentaleuropa. Er versteht sich als Dienstleister für die Mitglieder, die allen Branchen und Sektoren angehören: Beispielsweise der Industrie, dem Handel, den öffentlichen Einrichtungen oder dem Finanzbereich. Zu den Zielen gehören der Transfer von Know-how durch einen ständigen Erfahrungsaustausch. Außerdem unterstützt der BME seine Mitglieder bei der Erschließung neuer Märkte und gestaltet wirtschaftliche Prozesse und globale Entwicklungen mit. Seine Mitgliedszahl ist auf über 9.200 Mitglieder angewachsen, das Volumen der von den Mitgliedern eingekauften Waren und Dienstleistungen beträgt jährlich mehr als 1,25 Billionen Euro.

Weitere Informationen unter: www.bme.de

Zur ProCredit Bank Rumänien

Die ProCredit Bank S.A. in Rumänien ist eine entwicklungsorientierte Geschäftsbank, die kleinen und mittleren Unternehmen und Privatkunden, die sparen möchten, einen ausgezeichneten Kundenservice bietet. Die ProCredit Bank Rumänien ist Teil der internationalen ProCredit Gruppe, deren Anteilseigner große Finanzinstitute und Investmentgesellschaften sind. Die Bank ist mit keiner geschäftlichen oder politischen Gruppe verbunden. Starke Unterstützung durch die Aktionäre und der Rückhalt der internationalen ProCredit Gruppe sind Garanten für die Stabilität und Zuverlässigkeit der ProCredit Bank Rumänien.

Weitere Informationen unter: www.procreditbank.ro/en

Zur ProCredit Bank Deutschland

Als 100%ige Tochtergesellschaft der ProCredit Holding AG & Co. KGaA und Teil der ProCredit Gruppe unterstützt die ProCredit Bank AG deutsche Unternehmen die bereits Geschäftsbeziehungen nach Südost- und Osteuropa unterhalten beziehungsweise anbahnen wollen. Die ProCredit Bank Deutschland bietet Geschäftskonten wie auch Unternehmens- und Handelsfinanzierungen für den deutschen sowie den südost- und osteuropäischen Markt an. Für KMU in ausgewählten Ländern Südosteuropas übernimmt sie auch Kofinanzierungen. Des Weiteren umfasst ihr Angebot Projektfinanzierungen, insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien. Für die ProCredit Gruppe hat sie die Funktion einer zentralen Treasury und ist die Korrespondenzbank für internationalen Zahlungsverkehr sowie Handelsfinanzierungen.

Weitere Informationen unter: www.procreditbank.de

