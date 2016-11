Benenson Strategy Group auf Data Storytelling-Konferenz von Marketing Week mit begehrtem Preis ausgezeichnet

New York (ots/PRNewswire) - Benenson Strategy Group (BSG), ein führendes Unternehmen für strategische Forschung und Beratung, konnte bei der Verleihung der Storytelling Awards, einem Marketing Week-Event, den Hauptpreis in der Kategorie 'Audience Segmentation' für seine Arbeit mit der AA (The Automobile Association) entgegennehmen.

Die Data Storytelling Awards würdigen die Strategien, Menschen und Marken, die den Standard im Bereich Daten setzen, und rücken sie ins Rampenlicht. BSGs preisgekrönter Beitrag 'The Watershed Moment: Segmenting for Transformation' (Die Zäsur: Segmentierung für Transformation) gründete sich auf eine unter Leitung des britischen Büros durchgeführte Segmentierungsarbeit. Das bahnbrechende Projekt verhalf der AA, Großbritanniens größtem Automobilclub, jetzt und auf lange Sicht zu einem Verständnis für die neue Verbraucherlandschaft und einer tiefgehenden Bindung zu seinen Mitgliedern.

Die hier ausgezeichnete Segmentierung stellt eine wichtige strategische und kommerzielle Verlagerung für die AA dar und ist die treibende Kraft hinter einer neuen Markenkampagne im Wert von £7m. BSGs Forschung und Strategie haben es der AA ermöglicht, sich auf rentable und nachhaltige Segmente zu konzentrieren und zu identifizieren, wo die Marke und ihre Produkte über einzigartige Fähigkeiten verfügen, um ungedeckten Verbraucherbedarf anzugehen. Die AA konnte darüber hinaus mit Hilfe der Segmentierung ein personalisiertes CRM und eine neue Struktur für Mitgliederprämien erstellen, ihre Mediaplanung optimieren und eine klare Roadmap für Werbeprofis herausarbeiten.

Das britische BSG-Team nutzte den 'Wertebasierte Segmentierung'-Ansatz der Firma, um die Verbraucherlandschaft durch die Kombination von zugrunde liegenden emotionalen Werten mit Big Data und Verhaltensdaten abzuklären. Anstatt sich nur auf Verhaltensweisen, genannte Bedürfnisse oder Demografien zu verlassen, hatte BSG sich darauf fokussiert, die treibenden Faktoren für Verbrauchermeinung und Konsumentenwahl freizusetzen. BSG konnte die 'verborgene Architektur der Meinung' (Hidden Architecture of OpinionSM) aufdecken und so effektiver segmentieren, die Segmente priorisieren und das effektivste Messaging in diesen Segmenten über Überzeugungen, Nutzen und Nachweis hinweg entwickeln und testen.

"Wir sind sehr dankbar, für diese wichtige Arbeit anerkannt zu werden", sagte Joel Benenson, Gründungspartner und CEO von BSG. "Mit der AA haben wir einen engagierten Partner, der auf unser Team vertraut, um einen eindeutig anderen Ansatz für die Segmentierung umzusetzen. Die Ergebnisse repräsentieren die Art der weitreichenden, wirksamen Veränderungen, die wir anstreben, und wir freuen uns auf unsere weitere Partnerschaft und weitere Erfolge mit der AA".

Die diesjährige Data Storytelling Conference hob besonders hervor, wie einige der größten britischen Marken innovativ Datenerfassung, Extraktion und Geschichtenerzählen zur Steigerung des ROI, der wichtigsten Marketing-Metrik, nutzen. Vergeben wurden Preise in 15 Kategorien, jeweils für Exzellenz in der Nutzung von Daten. Die Jury bestand aus den maßgeblichsten Köpfen für datenbezogene Erkenntnisse bei den Top-Marken Großbritanniens, die Gewinner wurden aus einer Gesamtliste ausgewählt.

Informationen zu Benenson Strategy Group Benenson Strategy Group (BSG) ist ein Unternehmen für strategische Forschung und Beratung, das sprachliche Kompetenz mit innovativer Forschung vereint, um Entscheidungen zu formulieren, die den Kunden helfen, auch in schwierigsten Wettbewerbssituationen zu gewinnen. Benenson Strategy Group ist in der Beratung von globalen Unternehmen, politischen Führern und Institutionen in dynamischen, wettbewerbsorientierten Szenarien tätig und hat sich einen Ruf als Experte für den Rhythmus und die Nuancen von Sprache und Worten und die Verbraucherentscheidungen und politischen Entscheidungen zugrundeliegende Dynamik erworben. Das im Jahre 2000 gegründete BSG mit Hauptsitz in New York verfügt über weitere Niederlassungen in Washington, D.C., Los Angeles, London, Philadelphia und Denver. Weitere Informationen finden Sie unter www.bsgco.com

