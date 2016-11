Mehr als drei Millionen Kinder unter fünf Jahren werden im nächsten Jahr durch Infektionskrankheiten sterben

London (ots/PRNewswire) - Ein neuer globaler Bericht zeigt fünf kleine Schritte zur Verbesserung der Hygienemaßnahmen und zur Reduzierung der Belastung durch Infektionskrankheiten bei Kindern auf der ganzen Welt auf

Das Global Hygiene Council (GHC) hat heute seinen Bericht "Small Steps for Big Change" (Kleine Schritte für große Veränderungen) veröffentlicht, in dem die alarmierende Zunahme vermeidbarer Infektionskrankheiten bei Kindern weltweit untersucht wird, und ruft Familien, Gemeinschaften und Gesundheitspersonal dazu auf, einen einfachen 5-Schritte-Plan einzuführen, um die täglichen Hygienepraktiken zu verbessern und Kinder davor zu bewahren, an leicht vermeidbaren Infektionen zu sterben.

In dem Bericht wird betont, dass jedes Jahr mehr als drei Millionen Kinder unter fünf Jahren an Infektionskrankheiten sterben,[1] dass fast eine Million Kinder pro Jahr an Lungenentzündung sterben[1] und mehr als 700.000 Kinder unter fünf Jahren aufgrund von Diarrhö ums Leben kommen.[2]

"Es ist nicht akzeptabel, dass weitgehend vermeidbare Infektionen wie Diarrhö noch immer zu den am meisten verbreiteten Ursachen für den Tod von Kindern weltweit zählen", so Professor John Oxford, britischer Experte für Infektionskrankheiten und Vorsitzender des GHC. "Händewaschen mit Seife reduziert das Sterberisiko durch Diarrhö nachweislich um 50 %. Durch Entwicklung des 5-Schritte-Plans möchten wir eine deutliche und konsistente Botschaft darüber vermitteln, wie kleine Veränderungen in der täglichen Hygiene eine große Auswirkung auf die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern weltweit haben können."

Der 5-Schritte-Plan wurde von GHC-Experten, darunter Kinderärzte, Spezialisten für Infektionskrankheiten und Experten für Bevölkerungsgesundheit aus Großbritannien, Frankreich, den USA, Nigeria und Südafrika, entwickelt. Der Fokus liegt bei den fünf Schritten auf kleinen Veränderungen wie besserer Handhygiene und der Vorbeugung einer Verbreitung von Infektionen zuhause. Zu den potenziell großen Verbesserungen, die der Plan zur Folge haben könnte, gehören eine Halbierung der Fälle von Diarrhö und eine Reduzierung der Belastung durch typische Kindheitsinfektionen wie Erkältungen und Grippe.

"Schlechte Körperpflege und Hygienepraktiken im Haus gelten weithin als die Hauptursachen für die Infektionsübertragung bei Erkältungen, Grippe und Diarrhö", erklärt Professor Oxford. "Familien, Gemeinschaften und Gesundheitsexperten müssen erkennen, dass eine verbesserte Hygiene die effektivste Vorbeugung ist und dass bessere Hygienepraktiken eine erhebliche und positive Auswirkung auf das Leben von Kleinkindern weltweit haben können." Five Small Hygiene Steps' Video: https://www.youtube.com/watch?v=tN8Em-QYF50

Den vollständigen Bericht "Small Steps for Big Change" finden Sie unter http://www.hygienecouncil.org

