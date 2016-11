LEED Green Building Report 2016 zeigt: Europäischer Markt bereit für größere Akzeptanz von LEED v4

Belgrad, Serbien (ots/PRNewswire) - Jüngste Version der LEED-Zertifizierung in Europa deckt ein breites Branchenspektrum mit technischen Lösungen ab, die auf dem und für den europäischen Markt entwickelt wurden

Heute veröffentlichte die Green Business Certification Inc. (GBCI) (http://gbci.org/), die Zertifizierungsstelle für sämtliche Projekte, die am LEED-Ratingsystem zum nachhaltigen Bauen teilnehmen, seinen Bericht 2016 LEED in Motion: Europe (http://www.usgbc.org/resources/leed-motion-europe) (LEED in Bewegung: Europa), der aufzeigt, dass einer der weltweit nachhaltigsten Märkte gut für eine größere Akzeptanz von LEED v4 - der neuesten Version des Ratingsystems - aufgestellt ist.

"Europa spielt für die Zukunft der Gesamtentwicklung beim nachhaltigen Bauen eine wichtige Rolle, und das gilt insbesondere, wenn es um den Markt für bereits errichtete Gebäude geht", sagte Mahesh Ramanujam, COO des U.S. Green Building Council und Präsident des GBCI. "GBCI erhöht derzeit seine Kapazitäten vor Ort in Europa und gibt der europäischen Bauwirtschaft neue Instrumente an die Hand, um LEED in alle Projektarten einzubinden, und zwar nicht nur bei Neubauten, sondern genauso bei Renovierungen und Modernisierungen."

Der Bericht, der auch schon im Rahmen der durch die USGBC gesponsorten Green Building EXPO International Exhibition & Conference (http://www.greenbuildingexpo.rs/en/), die in dieser Woche in Belgrad stattfand, vorgestellt worden war, weist auf den Querschnitt der an LEED v4 beteiligten Branchen hin, der vom Einzelhandel bis zum Gastgewerbe reicht. Der Bericht macht zudem detaillierte Angaben über die vielen technischen Ansätze, die von führenden europäischen Unternehmen für nachhaltiges Bauen für Projekte, die die Übereinstimmung mit den LEED-Anforderungen demonstrieren sollen, entwickelt wurden.

Die Bericht, der zur rechten Zeit kommt, erkundet außerdem die jüngsten und bedeutenden Errungenschaften beim Einsatz von Techniken zum nachhaltigen Bauen in ganz Europa und zeigt einen über das Jahr gerechnet sogar noch stärkeren Anstieg bei der Nutzung von LEED-Zertifizierungen. LEED in Motion: Europe zeigt eine starke Zuwachsrate bei den LEED-Projekten, wobei sich mehr als 4.300 Projekte am LEED-System beteiligen, die ein Nettovolumen von mehr als 95 Millionen Quadratmeter an LEED-Flächen umfassen und bei denen mehr als 2.400 LEED-Fachleute mitwirken.

"Ich liebe LEED v4 für seine strikteren Vorgaben, für seine Transparenz und die starke Betonung der Leistung", sagte Marija Golubovic, Präsidentin der ENERGO Group und Vorstandsvorsitzende der Green Building EXPO International Exhibition and Conference. "Europa ist definitiv bereit für LEED v4. Wir erleben im Markt sehr positive Bemühungen, die von Herstellern und Serviceanbietern rund um v4 unternommen werden und die den Weg für eine leichtere Übernahme und die noch größere Akzeptanz von LEED in ganz Europa ebnen werden."

LEED ist ein einfaches und effizientes Programm, um durch die komplizierten und manchmal konkurrierenden Anforderungen, die beim Bauen und durch den Umweltschutz gestellt werden und Menschen auf der ganzen Welt betreffen, zu navigieren. Jeden Tag werden mehr als 170.000 Quadratmeter an Nettoflächen in mehr als 160 Ländern und Territorien mit LEED zertifiziert. Mehr als 79.600 kommerzielle Projekte mit insgesamt mehr als 1,4 Milliarden Quadratmetern Baufläche nehmen derzeit an LEED teil. Mit seinen jeweils integrierten besonderen Ansätzen zur Zielerreichung ist LEED für eine Übertragung auf verschiedene Bauarten in einer Vielzahl von Klimazonen und lokalen Besonderheiten ausgelegt, wobei häufig die vor Ort geltenden Gesetze und Anforderungen berücksichtigt werden.

LEED in Motion: Europe ist der jüngste einer Reihe von Berichten der GBCI, der darauf ausgelegt ist, eine ganzheitliche Momentaufnahme der Bewegung für nachhaltiges Bauen auf den internationalen Märkten zu bieten. Der Bericht versorgt die Fürsprecher des nachhaltigen Bauens mit Ein- und Ausblicken, damit sie den Nutzen des weltweit anerkannten LEED-Ratingsystems besser verstehen und besser für nachhaltige Bautätigkeiten argumentieren können. Seit dem 31. Oktober 2016 ist LEED v4 die einzige LEED-Version, in der Sie ihre neuen Projekte anmelden können.

