Fineqia erhält Genehmigung als bestellter Vertreter eines durch die britische FCA regulierten Unternehmens

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Fineqia International Inc., (das "Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTCPink: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) hat bekanntgegeben, dass seine britische Tochtergesellschaft Fineqia Limited die regulatorische Genehmigung als Appointed Representative ("AR") über Kession Capital Limited ("Kession"), eine Dachgesellschaft der britischen Finanzausichtsbehörde ("FCA"), die regulatorische Genehmigung erhalten hat.

Kession ist ein in London ansässiger marktführender Anbieter von Beratungsdienstleistungen für die Erfüllung gesetzlicher Auflagen und Technologie für die Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen bietet FCA-konformes Hosting und AR-Services für viele unterschiedliche Kunden an.

Fineqia Limited wird unter der FCA-Lizenz von Kession als ein bestellter Repräsentant operieren und der fortwährenden Aufsicht von Kession unterstehen, um zu gewährleisten, dass alle Aktivitäten innerhalb der regulatorischen Parameter der FCA stattfinden.

"Wir freuen uns sehr, mit Fineqia Limited zusammenzuarbeiten", sagte Kession. "Unsere Aufgabe besteht darin sicherzustellen, dass Fineqia weiterhin darauf ausgerichtet bleibt, seinen Kunden auf eine vorschriftskonforme Weise bestmöglich zu dienen.

"Die Dachorganisation von Kession ermöglicht es uns, unseren britischen Betrieb unter der Aufsicht der britischen FCA in Gang zu bringen, die weitläufig als eine der weitsichtigsten Behörden gilt, was die Bereitstellung eines regulatorischen Rahmenwerks für den Aufbau neuer Finanzdienstleistungsplattformen anbelangt, wie etwa die Fineqia-Plattform für die Platzierung von Schuld- und Beteiligungstiteln", so der CEO des Unternehmens Bundeep Singh Rangar.

Fineqia Limited setzt die behördlichen Genehmigungen von Kession vor dem Hintergund einer hohen Nachfrage auf dem Markt für Minibond-Einführungen ein, um zügig betriebsbereit zu sein.

Über Fineqia International Inc.

Das Geschäftsmodell von Fineqia International Inc. besteht in der Bereitstellung einer Online-Plattform und damit verbundener Dienstleistungen zur Platzierung von Schuld- und Beteiligungstiteln, die zunächst ausschließlich über ihre Tochtergesellschaft im Vereinigten Königreich angeboten werden. Die Plattform wird alle Risiken transparent hervorheben und die vorhandenen Möglichkeiten objektiv darstellen. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.fineqia.com.

Über Kession Capital Limited

Kession ist ein in London ansässiger marktführender Anbieter von Beratungsdienstleistungen für die Erfüllung gesetzlicher Auflagen und Technologie für die Finanzdienstleistungsindustrie. Das Unternehmen erbringt regulatorisches FCA-Hosting und Services als bestellter Repräsentant für viele Kunden, die complians.com verwenden, seine Lösung für regulatorische Aufsicht und Überwachung. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.kession.com.

WEDER DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE NOCH DEREN AUFSICHTSRECHTLICHER DIENSTLEISTER HABEN DIESE INFORMATIONEN ÜBERPÜFT UND ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT BEZIEHUNGSWEISE RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

RISIKOHINWEIS

Die Investition in Start-ups und Unternehmen in der Frühphase ihres Geschäfts beinhaltet Risiken wie unter anderem Illiquidität, Dividendenausfall, Investitionsverlust und -verwässerung und sollte nur im Rahmen eines diversifizierten Portfolios geschehen. Fineqia Limited richtet sich ausschließlich an Investoren, die ausreichend vorbereitet sind, um diese Risiken zu verstehen und ihre eigenen Investitionsentscheidungen zu treffen. Sie können nur über Fineqia Limited investieren, wenn Sie als ausreichend vorbereitet registriert sind. Fineqia Limited (FRN: 757772) ist ein bestellter Repräsentant von Kession Capital Limited (FRN: 582160), das von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich autorisiert und reguliert wird. Investitionen sind keine Angebote für eine garantierte Rendite. Investitionen durch registrierte Mitglieder über Fineqia Limited können nur auf der Basis der Informationen vorgenommen werden, die in den Präsentationen der jeweiligen Unternehmen enthalten sind. Fineqia Limited übernimmt keine Verantwortung für die Informationen oder die Empfehlungen oder die Meinungen der Emissionsunternehmen. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält unter Umständen zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen mit der Ausnahme von historischen Tatsachen, die Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beschreiben, von denen Fineqia ("die Gesellschaft") annimmt, erwartet oder voraussieht, dass sie sich in der Zukunft ereignen werden oder könnten (einschließlich und ohne Einschränkung Aussagen über potenzielle Akquisitionen und Finanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind allgemein an der Verwendung von Wörtern wie "könnte", "wird", "sollte", "weiterhin", "erwartet", "voraussieht", "geschätzt", "angenommen", "beabsichtigt", "plant" oder "prognostiziert" oder der Negation dieser Wörter sowie anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten, die größtenteils nicht von der Gesellschaft kontrolliert oder vorhergesehen werden können und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft erheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von aktuellen Erwartungen unterscheiden, zählen unter anderem das Unvermögen der Gesellschaft, die Änderung des Geschäfts abzuschließen oder ausreichende Finanzierungsmittel einzuholen, und andere Risiken, die in öffentlichen Registern der Gesellschaft bei den entsprechenden Wertpapierregulierungsbehörden offengelegt sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage gibt nur die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie geäußert wird, außer wenn geltende Wertpapiergesetze etwas Anderes verlangen. Die Gesellschaft schließt jegliche Absicht oder Verpflichtung aus, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Wenden Sie sich für zusätzliche Informationen bitte an: Karolina Komarnicka, Chief Marketing Officer, T: +1(778)654-2324 E: info@fineqia.com W: http://www.fineqia.com

