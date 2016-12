Ingolstadt (ots) - Der Smart Meter Rollout kommt: Als Teil des neuen Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende (GDEW) beginnt schon ab 2017 die schrittweise Einführung intelligenter Messsysteme, angefangen mit Unternehmen sowie Privathaushalten mit einem Verbrauch von mehr als 10.000 kWh. Vorausschauende Unternehmerinnen und Unternehmer können sich schon jetzt darauf vorbereiten und bei www.boss.energy ihren Smart Meter proaktiv online bestellen - und dabei von preisgünstigen Kombipaketen aus Smart Meter, Einbau und klimaneutralem Strom profitieren.

"Unsere neuen Energiemonitoring-Systeme sind die ideale Ergänzung für eine zukunftssichere und nachhaltige Energieversorgung. Gemäß unserem Motto: Ökostrom kann jeder, das volle Paket nur wir - bieten wir durch die Kombination mit Ökostrom für clevere und digitalaffine Unternehmer das erste Smart Meter/Strom Bundle online an", so Christian Dau, Leiter Digital Business & Development bei boss.energy.

Die Funktionsweise der Energiemonitoring-Systeme ist einfach: Sie sammeln alle laufende Zählerstände online, werten sie aus und machen auf diese Weise den Stromverbrauch transparenter. Unternehmer haben die Stromkosten dadurch jederzeit im Blick und werden nicht von Nachzahlungsforderungen überrascht. Dank des Monitorings lassen sich versteckte Stromfresser im Betrieb schnell aufspüren und entsprechende Effizienzmaßnahmen einleiten.

Weil jedes Unternehmen anders ist, bietet boss.energy mit Smart, Pro (Top Tarif) und Ultra drei smarte Modelle je nach Servicebedarf und Kundenwunsch - immer in Verbindung mit 100 Prozent Ökostrom. Unternehmer können etwa auswählen, ob sie die gesammelten Energiedaten via intelligenter Messsysteme direkt in ein eigens konzipiertes Effizienzportal übertragen lassen wollen, um so sekundengenau den Energieverbrauch zu kontrollieren.

Darüber hinaus stellt boss.energy ein umfassendes Online-Benchmarkingportal mit einer übersichtlichen Aufstellung aller relevanten Kennzahlen zur Verfügung. Damit ist es für Unternehmer ein Leichtes, jederzeit und von überall ihren Stromverbrauch im Blick zu halten und etwa einzelne Standorte oder Filialen zu vergleichen. Daneben unterstützt das Benchmarkingportal Managementsystem gemäß ISO 50001. Auf Wunsch können Unternehmen zudem einen exklusiven Boss VIP-Service mit persönlicher Verbrauchsanalyse, fachkundiger Beratung und technischem Support dazu buchen.

Interessierte Unternehmer können ab sofort online unter www.boss.energy einen Termin für den Einbau reservieren und mit wenigen Klicks sich eines der Vorteilspakete aus Smart Meter und Ökostrom sichern.

boss.energy ist die neue Onlinemarke der meistro Energie GmbH, dem größten deutschen Lieferanten für klimaneutrale Energien für kleine und mittelständische Unternehmen. Mit der Marke schärft der Energieversorgung seine Position im Online-Vertrieb. Damit profitiert boss.energy auch von dem Know-how des seit über 10 Jahren am Markt erfolgreichen Energieversorgers und kann damit gezielt auf die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen eingehen. Der Markt für intelligente und nachhaltige Energie im Netz entsteht gerade erst.

