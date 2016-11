Larsen & Toubro Infotech: Ein Top 10 SAP-Partner startet in Deutschland

München (ots) - Larsen & Toubro: 15 Mrd. Dollar Umsatz, 65.000 Beschäftigte, acht Fertigungsstätten weltweit

Larsen & Toubro Infotech: 20.000 Mitarbeiter bieten IT-Services beispielsweise für SAP

Der internationale IT-Dienstleister Larsen & Toubro Infotech (www.lntinfotech.com) will seine Aktivitäten in Deutschland verstärken. Hierzu wurde die Larsen & Toubro GmbH mit Sitz in München mit angeschlossenem Innovation Lab gegründet.

Der börsennotierte IT-Dienstleister gehört zur Larsen & Toubro Gruppe, einem der weltweit größten Industriekonzerne mit 16 Mrd. Dollar Jahresumsatz, 65.000 Beschäftigten in 50 Ländern und acht Fertigungsstätten auf fünf Kontinenten.

Das Konzern-Know-how kommt den IT-Kunden von Larsen & Toubro Infotech unmittelbar zugute. So gilt das Unternehmen beispielsweise als einer der zehn größten SAP-Kunden und SAP-Gold-Partner weltweit. Larsen & Toubro Infotech verfügt damit über eine SAP-Expertise, sowohl aus Kunden- als auch aus Partnersicht, wie kaum ein anderer IT-Dienstleister. Insgesamt sind über 20.000 IT-Spezialisten für Kunden im Einsatz.

Internationale Experten- und Programmierteams

Durch internationale Experten- und Programmierteams kann Larsen & Toubro Infotech die Kostenvorteile bei Offshore-Outsourcing-Projekten rund um den Globus an die Kunden weitergeben. Der IT-Dienstleister ist in den Branchen Banken und Finanzdienstleistungen, Versicherungswesen, Konsumgüter, Medien und Unterhaltung, Technologie, Erdöl und Erdgas sowie Fertigungstechnik aktiv. 40 der weltweit größten Konzerne stehen auf der Referenzliste. Neben der Konzernwelt gehören zum Kundenkreis von Larsen & Toubro Infotech auch viele mittelständische Unternehmen, die nach überschaubaren, praktikablen und bezahlbaren Lösungen suchen.

Verantwortung für Kunden und Gesellschaft

Seit der Gründung 1938 fühlt sich Larsen & Toubro der Corporate Social Responsibility (CSR) verpflichtet. So verfolgt der Konzern zahlreiche soziale Initiativen entlang der acht wichtigsten Ziele der UNO für eine nachhaltige Entwicklung und wurde hierfür als "Berater der Vereinten Nationen" in das Diplomatic Council aufgenommen. Newsweek hat Larsen & Toubro als den viertgrünsten Industriekonzern weltweit ausgezeichnet, The Economic Times haben den "Good Corporate Citizen Award" verliehen.

Erfüllung komplexer Aufgaben in time und on budget

Büro- und Industriekomplexe, Energie-, Wasser-, Verkehrs- und Kommunikationsinfrastrukturen, Kraftwerke, Raffinerien und Smart Cities - es gibt kaum eine Branche, in der sich das Unternehmen nicht mit Engineering- und Konstruktionsleistungen einen Namen gemacht hat. Im Zeitalter von Industrie 4.0 und dem Internet of Things (IoT) profitieren die IT-Kunden der Larsen & Toubro Infotech von dieser 70jährigen Industrie-Erfahrung. Die budget- und termingerechte Erfüllung komplexer Aufgabenstellungen gehört für Larsen & Toubro zum Alltagsgeschäft. Allein für IT-Aufgaben stehen 20.000 gut ausgebildete IT-Fachkräfte für Kunden aus aller Welt zur Verfügung.

