Japan Content Showcase 2016: Rekordanzahl an Ausstellern und starkes Wachstum der Käuferregistrierungen!

Tokyo (ots/PRNewswire) - Die Japan Content Showcase (JCS), organisiert vom japanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI, Ministry of Economy, Trade and Industry), der Stiftung zur Förderung der Musikindustrie und Kultur (TIMM, Foundation for Promotion of Music Industry and Culture), UNIJAPAN (TIFFCOM) und dem Verband Japanischer Animation (TIAF, Association of Japan Animations), und JCS 2016 schloss erfolgreich am 27. Oktober ihre Tore. Da der Multi-Content-Markt dieses Jahr bereits in die fünfte Runde geht, dehnte die JCS ihren Veranstaltungsort während ihrer 4-tägigen Dauer vom 24. (Montag) bis 27. (Donnerstag) Oktober auf Daiba und Shibuya aus.

Die Anzahl der Aussteller auf der JCS 2016: 356 (233 inländisch / 123 ausländisch) aus 20 Ländern und Regionen, neuer Rekord gemäß den aktuellen Zahlen. Darüber hinaus gab es 7 internationale Pavillons: Kambodscha, Indonesien, Südkorea (KOCCA, KOFIC und KOFIC (Busan Digital Contents)), Malaysia und Taiwan. Die besten 3 ausländischen Länder/Regionen: 1. Korea, 2. Taiwan, 3. Kambodscha (2015: 1. Korea, 2. Taiwan, 3. Kambodscha und Malaysia) und zum ersten Mal Ägypten.

Die Anzahl an Käufern sprang in die Höhe, da die Anzahl der chinesischen und ASEAN-Käufer anstieg. Es wurde ein neuer Rekord von 1.539 Käufern aus 49 Ländern und Regionen verzeichnet. Die besten 3 ausländischen Länder/Regionen: 1. Korea, 2. Festlandchina, 3. Hongkong (2015: 1. Korea, 2. Hongkong, 3. Taiwan). Erstmalige Teilnehmer aus Österreich und Kenia.

Dieses Jahr gab es erstmals eine VR-Ecke und neue Aussteller wie Talentagenturen wurden eingeladen. Durch das versammlung einer Vielfalt an Content aus vielen Genres war die JCS nicht nur ein Markt für die Verbreitung asiatischer Inhalte auf der ganzen Welt, sondern auch eine Plattform zur Förderung von Networking zwischen Akteuren der Industrie.

Schlüsselzahlen 2016 2016 2015 Anzahl an Ausstellern 356 (Anstieg von 2,6 %) 347 Anzahl an Käufern 1.539 (Anstieg von 7,4 %) 1.433

Überblick über die Japan Content Showcase 2016

- "Japan Content Showcase 2016", ein Multi-Content-Markt für Musik, Film und Animation, wurde als gemeinsamer Markt folgender Organisatoren ausgerichtet: TIMM - Tokyo International Music Market TIFFCOM - Verbundener Markt anlässlich des Tokyo International Film Festival (TIFF) (Das einzige in Japan von der Internationalen Vereinigung der Filmproduzentenverbände genehmigte Filmfestival) TIAF - Tokyo International Anime Festival - Datum: 14. (Mo.) bis 27. (Do.) Oktober 2016 - Veranstaltungsort: Grand Nikko Tokyo Daiba, Shibuya Excel Hotel Tokyu - Website: http://www.jcs.tokyo/en/ (http://www.jcs.tokyo/en/)

