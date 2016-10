Lingnan University ist Gründungsmitglied für Forschungskonsortium zur Stärkung der internationalen Forschung zum Hochschulwesen

Hongkong (ots/PRNewswire) - Am heutigen 31. Oktober wurde in Rahmen einer feierlichen Zeremonie an der Lingnan University in Hongkong das neue Interuniversitäre Forschungskonsortium für das Hochschulwesen eingeweiht. Es soll eine Plattform für die internationale Forschung in den Bereichen Hochschulwesen, Hochschulpolitik und Governance mit Schwerpunkt Asien-Pazifik-Raum und Vergleich Asien/Europa bereitstellen.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161031/434136

Das Konsortium wurde von der Lingnan University (http://www.ln.edu.hk/) gemeinsam mit dem University College London (UCL) Institute of Education's Centre for Global Higher Education (http://www.researchcghe.org/) in GB und dem Asia Pacific Higher Education Research Partnership (APHERP) (https://apherp.org/) in den USA mit Unterstützung des University of Bath's International Centre for Higher Education Management (http://www.bath.ac.uk/ichem/), King's College London's Department of International Development (http://www.kcl.ac.uk/sspp/sga/idi/Index.aspx) und der Bath Spa University's Global Academy of Liberal Arts (http://www.bathspa.ac.uk/international-students/global-academy-of-liberal-arts) in GB aufgelegt.

Mit dem Konsortium werden die folgenden Hauptziele verfolgt:

-- Förderung der interuniversitären Forschungskooperation zur Hochschulpolitik sowie Entwicklung und Governance im Hochschulwesen;

-- Angebot von Postgraduiertenstudiengängen und PhD-Austauschprogrammen sowie Ausbildungsprogrammen für Führungskräfte und Fachkräfte;

-- Entwicklung von Aktivitäten zur Schaffung einer stärkeren Lerngemeinschaft und Erweiterung des Lernhorizonts für Studierende;

-- Aufbau einer Zusammenarbeit mit führenden Institutionen sowohl regional als auch international, um Informationen für politische Debatten und die Politikgestaltung im Hochschulwesen bereitzustellen;

-- Bereitstellung einer internationalen Publikationsplattform für Partnerinstitutionen und ihre Fakultätsmitglieder.

Die Gründung des Konsortiums ist die neueste Initiative der Lingnan University zur Verbesserung der internationalen Kollaboration zu Lehre und Forschung. Ein neues Masterprogramm "International Higher Education and Management" wird derzeit von der Lingnan University in Zusammenarbeit mit der University of Hawaii, University of Bath und The University of Nottingham Ningbo China mit Unterstützung des Forschungsteams des Konsortiums erarbeitet.

"Durch die gemeinsame Gründung des Konsortiums mit anderen führenden Institutionen schärft die Lingnan University ihr internationales Forschungsprofil weiter, und es entsteht ein großartiges Lernumfeld für Doktoranden", sagte Leonard K Cheng, Präsident der Lingnan University, der die Eröffnungsfeier moderierte. "Das Konsortium bringt kluge Köpfe zusammen, die durch Forschung in den Bereichen Hochschulwesen, Hochschulpolitik und Governance mit Informationen zu internationalen Debatten und Politikgestaltung beitragen."

Während der Eröffnungsfeier sprach Prof. Joshua Mok Ka-ho, Vizepräsident der Lingnan University, über seine Erfahrungen bei der Publikation der beiden Titel Managing International Connectivity, Diversity of Learning and Changing Labour Markets: East Asian Perspectives und Research, Development, and Innovation in Asia Pacific Higher Education. Er sprach sich für eine verstärkte Kollaboration bei der internationalen Forschung in den Bereichen Hochschulpolitik sowie Entwicklung und Governance im Hochschulwesen aus.

"Wir freuen uns über die Möglichkeit, den PhD-Studentenaustausch auszubauen und unsere strategische Zusammenarbeit mit der Lingnan University zu vertiefen", sagte Prof. Simon Marginson, Leiter des Centre for Global Higher Education, UCL Institute of Education. Prof. Rajani Naidoo, Leiter des International Centre for Higher Education Management, University of Bath, freute sich ebenfalls: "Wir schätzen die strategische Zusammenarbeit mit der Lingnan University und sind sehr an einer Vertiefung der internationalen Forschungskooperation sowie der gemeinsamen Entwicklung professioneller Doktorandenprogramme und Ausbildungsprogramme für Führungskräfte des Hochschulwesens mit der Universität interessiert."

Prof. Deane Neubauer, Kodirektor des APHERP, merkte an: "Der Austausch mit Gelehrten von führenden Forschungsinstitutionen bei der gemeinsamen Forschungsarbeit im Hochschulwesen war eine tolle Erfahrung. Der Schwerpunkt auf der komparativen Arbeit zwischen dem Asien-Pazifik-Raum, Europa und den USA hat theoretische und empirische Signifikanz und Relevanz." Eine der Kollaborationsinitiativen war das von der Lingnan University und APHERP am 29. Oktober auf dem Campus der Lingnan University gemeinsam abgehaltene internationale Symposium "Geschlecht und das sich wandelnde Gesicht des Hochschulwesens im Asien-Pazifik-Raum".

Pressekontakt:

Original-Content von: Lingnan University, übermittelt durch news aktuell