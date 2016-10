Unabhängige Innovation hilft AUTOROAD eine glänzende Zukunft zu schaffen

Schanghai (ots/PRNewswire) - Vom 26. - 28. Oktober war das Shanghai Automobile Exhibition Center Veranstaltungsort von SAE-China Annual Meeting & Exhibition 2016.

Derzeit beschleunigt China die Transformation der verarbeitenden Industrie und den Aktualisierungsplan rund um Made in China 2025. Die in dem von SAE-China herausgegebenen "13. Fünfjahresplan" genannten Optionen für die Entwicklung und Planung der Automobilindustrie stellen klar, dass die "positive Entwicklung intelligenter, vernetzter Fahrzeuge" eines der Entwicklungsziele der chinesischen Automobilindustrie ist.

Beijing Autoroad Tech Co., Ltd., der nationale Pionier bei Millimeterwellenradar, ist einer der Vertreter dieser aufstrebenden Unternehmen. Nach mehreren Jahren schnellen Fortschrittes hat Autoroad einen Antikollisionsradar für größere Entfernungen, einen integrierten Antikollisionsradar für mittlere und kurze Entfernungen und einen MMW-Abbildungsradar sowie andere Serien entwickelt. Autoroad ist Inhaber der vollständigen, intelligenten Sensoren für Fahrunterstützungssysteme, die das höchste Niveau von unabhängigem MMW-Radar in China repräsentieren. Während der Veranstaltung stellte Autoroad ebenfalls die bahnbrechende SAR-Bildgebungstechnologie vor. Die F&E dieses Produkts baut auf der jahrelangen Erfahrung unseres Teams in diesem Bereich auf. Es ist ein mutiger Versuch, auf den Aufruf zu nationaler, unabhängiger Innovation zu reagieren. Autoroad stellte seine neuesten Entwicklungen im Ausstellungsbereich vor, erntete damit Anerkennung und erweckte Interesse.

