Arçelik zum zweiten Mal als weltweit führend im Bereich Unternehmensinitiativen gegen den Klimawandel ausgezeichnet

Istanbul (ots/PRNewswire) - Gemäß seinem Motto "Respects the Globe, Respected Globally" hat es Arçelik A.S. dank seiner umweltfreundlichen Produkte und Herstellungsverfahren zum zweiten Mal auf die Klima-A-Liste des CDP (Carbon Disclosure Project) geschafft. Dem CDP gehören Unternehmen an, die weltweit die wirksamsten Maßnahmen zur Minimierung von Kohlendioxidemissionen ergreifen. Arçelik A.S. ist das einzige Unternehmen seiner Branche, dem dies in der Türkei gelungen ist.

193 "A-Lister" stehen auf dieser Liste, die auf Anfrage von 827 Investoren mit einem Kapital von 100 Billionen USD erstellt wurde. Arçelik gehört zu den 9 % der am Klimawandelprogramm von CDP teilnehmenden Unternehmen, die auf der Klima-A-Liste geführt werden. Damit wurde das Unternehmen für seine Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionen sowie zur Milderung des Klimawandels im vergangenen Geschäftsjahr ausgezeichnet.

Das Unternehmen nimmt seit 2012 am CDP teil und hat seitdem jedes Jahr eine Auszeichnung erhalten. Wie bereits 2014 schaffte es Arçelik auch in diesem Jahr auf die "The A List: The CDP Climate Performance Leadership Index 2016", auf der die Unternehmen geführt werden, die weltweit an der Spitze in diesem Bereich stehen. Dieser Erfolg gründet sich unter anderem auf das Ziel des Unternehmens, abgasfrei zu werden, sowie auf seine weiteren langfristigen Zielen in Bezug auf Klimawandel, Nutzung erneuerbarer Energien, Kohlenstoffpreismaßnahmen und die Tatsache, dass die Produktlogistikemissionen von unabhängigen Organisationen geprüft und dokumentiert wurden.

Arçelik ist bestrebt, Teil der Lösung im Kampf gegen den Klimawandel zu sein.

2011 unterzeichnete Arçelik A.S. als Mitglied der Klimaplattform Türkei das "2°C Challenge Communique", das ein höheres Bewusstsein für dieses Themenfeld erzeugen möchte. Arçelik A.S. hat die Türkei bei Podiumsdiskussionen im Namen der privaten Wirtschaft vertreten und nimmt seit 2011 an World Climate Change Conferences teil. Das Unternehmen hat seine Studien zum Klimawandel bei der Veranstaltung "Climate Action and Green Competitiveness" der Weltbank und des IFC in Washington mit der ganzen Welt geteilt. Arçelik A.S. möchte einen möglichst großen Beitrag in den Bereichen Umwelt-, Gesellschafts- und Unternehmensmanagement leisten und ist der Ansicht, dass Dialog unverzichtbar für die Schaffung einer besseren Zukunft ist. Vor diesem Hintergrund nahm das Unternehmen an der Veranstaltung "Dialogue For Climate Action" teil, die von der Weltbank im Zusammenhang mit den Zielen der Conference of the Parties (COP21) ausgerichtet wurde. Es gehört ferner zu den Parteien, die die "Principles for Dialogue on Climate Action" unterzeichnet haben. Arçelik A.S. verfügt bei den MSCI Global Sustainability Indexes über das höchste Rating (AAA-Rating) und wird bereits zum dritten Jahr in Folge im Istanbul Stock Exchange Sustainability Index geführt.

Über die Arçelik Group

Arçelik A.S. wurde 1955 gegründet und bietet als Tochtergesellschaft der Koç Holding Produktions-, Marketing- und Kundenserviceleistungen in den Bereichen Komsumgüter und Verbraucherelektronik an. Das Unternehmen betreibt 15 Produktionsstätten in der Türke, Rumänien, Russland, China, Südafrika und Thailand. Es beschäftigt 27.000 Mitarbeiter weltweit und verfügt über Sales- und Marketingstandorte in 32 verschiedenen Ländern. Es vertreibt Produkte und Dienstleistungen unter 10 verschiedenen Marken (Arçelik, Beko, Grundig, Defy, Arctic, Blomberg, Elektrabregenz, Leisure, Flavel und Altus) in 130 Ländern. Arçelik ist im Bereich Haushaltsgeräte in der Türkei Branchenführer und das drittgrößte Unternehmen in Europa. In Rumänien und Südafrika ist Arçelik Marktführer.

Gemäß dem Motto "Respects the Globe, Respected Globally" setzt sich Arçelik im Rahmen seines globalen Wachstums mit ganzer Kraft für eine umweltfreundlichere Herstellung, eine bessere Nutzung natürlicher Ressourcen und nachhaltigere Geschäftsprozesse ein. Aufgrund dieser Philosophie wurde Arçelik mehrere internationale Auszeichnungen für Innovation, Technologie, Design und Produktion. http://www.arcelikas.com/page/204/Sustainability_Report

