BridgeVoice startet betreiberbasiertes Produkt auf seiner automatisierten Carrier-Plattform

New York (ots/PRNewswire) - Neue Funktionen bieten eine innovative Lösung, mit deren Hilfe Carrier mit BridgeVoices umfangreichem Betreiber-Netzwerk in Kontakt treten können

BridgeVoice(TM) (https://www.bridgevoice.com/home), ein weltweiter Marktführer für VoIP-Terminierungsdienste für Einzel- und Großkunden und ein wesentlicher Bestandteil der Bankai Group (http://www.bankaigroup.com/), eines multinationalen Anbieters von Technologie- und Carrierdiensten, kündigte heute die Inbetriebnahme eines exklusiven Produkts auf Betreiberbasis an, das über seine automatisierte Carrier-Plattform erhältlich sein wird. Dank dieser zusätzlichen Funktion werden Carrier einfach und effizient in der Lage sein, über die BridgeVoice-Plattform direkt mit einer Reihe von Netzwerkbetreibern in Kontakt zu treten.

Das neu eingeführte Angebot eröffnet Carriern den Zugriff auf A-Z-Raten und eine Auswahl von Betreibern innerhalb von BridgeVoices umfangreichem Netzwerk. Bei Einsatz des Pakets auf Netzbetreiberbasis stellen die Betreiber den Carriern und Serviceprovidern bevorzugte Routen zur Verfügung und ermöglichen es ihnen so, Probleme wie schlechte Sprachqualität und geringe Verbindungseffizienz (Answer-Seizure-Ratio, ASR), niedrige durchschnittliche Gesprächsdauer (Average Call Duration, ACD) oder Verzögerungen nach der Anwahl (Post Dialing Delay, PDD) zu vermeiden. Außer der direkten Verbindung zu den Betreibernetzwerken profitieren Nutzer dieses Dienstes von einer garantierten Qualitäts-Routenterminierung, Echtzeit-Rechnungsstellung und einer hundertprozentigen Rufnummernanzeige (Calling Line Identification, CLI). Zu den weiteren Features dieses Pakets gehören der Zugriff auf mehrere Produktangebote der Betreiber mit verschiedenen Qualitätsparametern und Abonnementsmodellen, Produkt-Opt-in- und -Opt-out-Funktion, direkte Routen zu Betreibernetzwerken und Traffic-Transparenz durch erweiterte Reporting-Funktionen.

"Wir sind begeistert, dass wir die offizielle Einführung unseres Produktes auf Betreiberbasis bekanntgeben dürfen, dem neuesten Feature von BridgeVoices erfolgreicher automatisierter Carrier-Plattform", erklärte Bankim Brahmbhatt, President und CEO von BridgeVoice. "Dass wir unsere bisherigen Lösungen um dieses Angebot erweitern, wird sowohl Anbietern als auch Carriern zugute kommen, indem es ihnen eine neue Möglichkeit eröffnet, mit Netzwerkbetreibern in Kontakt zu treten."

BridgeVoices automatisierte Carrier-Plattform ermöglicht Carriern den Zugriff auf ein weltweites Netzwerk von Zulieferern und die Einhaltung von Kapazitätsvorgaben dank verlässlicher Qualitätsgarantien. Darüber hinaus bietet die Lösung Kunden unkomplizierte Abrechnungsdienste und Regelungen zu produkt- und präferenzbasiertem Routing, wobei sämtliche Transaktionen über die Online-Plattform abgewickelt. werden.

Über BridgeVoice

BridgeVoice, ein weltweit führender Anbieter von VoIP-Terminierungsdiensten für Einzel- und Großkunden, ist ein wesentlicher Teil der Bankai Group. BridgeVoice hebt die Einschränkungen des herkömmlichen Handels auf: Die intelligente Konvergenz von Online-Finanzierung, -Ausschreibung und -Erwirtschaftung bietet eine automatisierte Plattform für das internetbasierte Aushandeln und Abwickeln von Verbindungsdiensten für Großanbieter wie Telefonie, SMS, United Communications und Kollaboration. Dank dieser One-Stop-Plattform können Carrier auf eine breite Palette von alternativen Netzwerkanbietern und Carriern zugreifen. So können sie VERBINDUNGEN HERSTELLEN, ANGEBOTE ABGEBEN und ihren Kunden hochwertige VoIP-Terminierungsdienste anbieten.

Pressekontakt:

Original-Content von: Bankai Group, übermittelt durch news aktuell