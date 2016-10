Instandhaltung 4.0 mit WERKBLiQ: Digital, effizient und transparent

Die neue, herstellerunabhängige Plattform WERKBLiQ.de führt erstmals Maschinenbetreiber, Serviceunternehmen, Zulieferer und Maschinenhersteller in einer gemeinsamen Online-Community zusammen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/122251 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung ... Bild-Infos Download

Bielefeld (ots) - Die Digitalisierung der Industrie ist in vollem Gange. Doch längst nicht alle Prozesse in Unternehmen sind bereits fit für die Anforderungen der Industrie 4.0. Die Instandhaltung von Maschinen etwa läuft in vielen Unternehmen noch unstrukturiert ab. Die neue, herstellerunabhängige Plattform WERKBLiQ.de ändert dies und führt erstmals Maschinenbetreiber, Serviceunternehmen, Zulieferer und Maschinenhersteller in einer gemeinsamen Online-Community zusammen. Das Resultat: Mehr Effizienz, mehr Transparenz und nachhaltiger Nutzen für alle Beteiligten. So funktioniert Instandhaltung 4.0.

"Der Maschinenbau in Deutschland steht vor einem Aufbruch, der alle Marktteilnehmer und Partner betreffen wird. Prozesse werden zunehmend digitalisiert ablaufen - ganz anders, als sich das Instandhaltungsmanagement von Maschinen in den allermeisten Unternehmen derzeit darstellt", erläutert Dr. Tim Busse, Geschäftsführer und Gründer von WERKBLiQ, die Hintergründe. "Die heutigen Strukturen sind wenig effizient, bringen oftmals Reibungsverluste mit sich und erschweren die Dokumentation. Die Zeit ist reif, die Instandhaltung zu digitalisieren."

WERKBLiQ.de bietet die Voraussetzung dafür: Der durchgehende Prozess optimiert und vereinfacht den gesamten Kommunikations- und Informationsfluss zwischen allen Beteiligten. Da Maschinenbetreiber und Serviceanbieter auf einer gemeinsamen Plattform zusammenfinden, lassen sich Serviceaufträge deutlich schneller und einfacher beauftragen, steuern und dokumentieren. Ebenso wird das gesamte Ersatzteilmanagement effizient und transparent abgewickelt.

Zugleich bietet WERKBLiQ den direkten - auch mobilen - Zugriff auf alle Daten rund um den Maschinenpark. Das schafft hohe Transparenz, bis hin zum aktuellen Maschinenstatus sowie zur kompletten Kostenübersicht. Das strukturierte digitale Maschinentagebuch sorgt für einen permanenten Überblick inklusive vollständiger Historie sowie für eine vereinfachte Maschinenverwaltung und Dokumentation. So bleiben alle notwendigen Unterlagen stets auf dem aktuellen Stand.

Der Austausch über die Plattform bedeutet ein Plus an Effizienz - sowohl für den Maschinenbetreiber als auch für den Serviceanbieter. "Durch ein digitalisiertes und zentralisiertes Instandhaltungsmanagement lassen sich die Aufwände auf Unternehmensseite signifikant reduzieren. Wenn man nun davon ausgeht, dass dadurch auch direkt die technische Verfügbarkeit der Maschinen und Anlagen steigt, wirkt sich das wiederum positiv auf die Produktivität und damit den Erlös aus", bestätigt Dipl.-Ing. Markus Obdenbusch, Oberingenieur Steuerungstechnik und Automatisierung im Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen.

Der mobile Zugriff in Echtzeit ermöglicht auf WERKBLiQ.de den jederzeitigen Zugriff auf alle relevanten Daten. Spezielle Schnittstellen erlauben ein vollständiges Reporting und die Datenübernahme in bestehende Abrechnungssysteme wie SAP zur Weiterverarbeitung der Daten. "Eine wesentliche Voraussetzung für die Industrie 4.0 sind intelligente, automatisierte und digitalisierte Prozesse. Mit unserer Plattform bringen wir Effizienz und Intelligenz in das Instandhaltungsmanagement. Das verstehen wir unter iQ", sagt Dr. Busse weiter.

Mehr Informationen zu den Chancen und Möglichkeiten des digitalisierten Instandhaltungsmanagements vermitteln regelmäßig Webinare. Zudem stellt das Unternehmen seine neuartige Lösung auf dem KVD Service Congress (3. und 4. November 2016, München) und auf der FMB Zuliefermesse Maschinenbau (9. bis 11. November 2016, Bad Salzuflen) vor. Mehr Informationen und die Kontaktmöglichkeit für einen unverbindlichen Testzugang gibt es unter www.werkbliq.de.

