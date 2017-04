Wahl in Frankreich: Swissquote und EPFL helfen Investoren, die wahrscheinlichen Auswirkungen auf die Finanzwelt zu verstehen

Zürich und Gland, Schweiz (ots/PRNewswire) -

- Ziel: Messung der Auswirkung der französischen Wahl auf die Devisenmärkte - Swissquote und École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) erstellen den Social Media Opinion Index, um die Wählerstimmung in sozialen Medien zu erfassen. - Der Index wird durch Analystenkommentare und Trading-Tools von Swissquote ergänzt, mit denen ein finanzielles Dashboard erstellt wird, das Investoren die Optimierung von Investitionsentscheidungen ermöglicht

Swissquote Bank Ltd., die führende Schweizer Online-Bank, hat die Einführung einer neuen Reihe von Investoren-Tools bekanntgegeben, mit denen die Auswirkungen der französischen Präsidentschaftswahl auf die Finanzmärkte besser abgesehen werden können. Ein zentrales Element ist der Social Media Opinion Index, der in Zusammenarbeit mit dem Social-Media-Labor an der École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) erstellt wurde.

Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:

https://www.multivu.com/players/uk/8083151-french-election-swissquote-epfl-investors/

Der Index setzt die neusten Errungenschaften aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz ein, um Meinungen der Kandidaten der französischen Präsidentschaftswahl zu sammeln und zu analysieren, die in sozialen Netzwerken geäußert werden; dies ermöglicht es Investoren, den Puls der öffentlichen Meinung über die Kandidaten zu fühlen und einen Hinweis auf das mögliche Resultat der Wahl in Echtzeit zu erhalten.

Der Index wird zusammen mit Analystenkommentaren und Forex-Trading-Tools angeboten. Dieses umfassende Finanzanalyseangebot hilft den potenziellen Ausgang der Wahl zu messen und identifiziert die Notwendigkeit, Investmentstrategien entsprechend anzupassen. Es ist auf einer eigenen Swissquote-Website öffentlich erhältlich: http://www.swissquote.com/french-election.

Swissquote - Der Schweizer Online-Banking-Marktführer

Als ein führender Anbieter von Online-Finanzdienstleistungen bietet Swissquote innovative Lösungen und Analyseinstrumente an, um dem breiten Anforderungs- und Bedarfsspektrum seiner Kunden gerecht zu werden. Neben diversen Online-Trading-Services bietet die benutzerfreundliche Plattform außerdem Lösungen für den elektronischen Handel von Devisen, elektronisches Private Banking und elektronische Hypotheken an. Zusätzlich zu einem kostengünstigen Service für Privatkunden bietet Swissquote auch spezialisierte Services für unabhängige Vermögensverwalter und Unternehmenskunden an. Swissquote Bank Ltd besitzt eine Banklizenz von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) und ist ein Mitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung. Ihre Muttergesellschaft, Swissquote Group Holding Ltd, wird an der Schweizer Börse SIX gehandelt (Symbol: SQN).

Video- und Bildinhalte herunterladen

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/490261/Swissquote.jpg )

Pressekontakt:

Original-Content von: Swissquote, übermittelt durch news aktuell