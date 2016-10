US-Wahlen: Mit Swissquote Fintech-Tool Anlagestrategie vorbereiten

Gland und Zürich, Schweiz (ots/PRNewswire) -

- Swissquote bietet Anlagemöglichkeiten je nach Ausgang der US-Wahl - Fintech-Vorhersage-Tool entstand in Zusammenarbeit mit der EPFL Lausanne - Wahlergebnis wird mit Hilfe künstlicher Intelligenz in Echtzeit prognostiziert - Spezielles US-Wahl-Devisenportfolio erlaubt es Anlegern, von Kursschwankungen zu profitieren

Swissquote Bank AG, die führende Schweizer Online-Bank, bietet neue Anlagemöglichkeiten an, speziell zugeschnitten auf die US-Präsidentschaftswahl und deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte.

Währungen und deren Wechselkurse reagieren am schnellsten auf die US-Wahl. Oft reicht eine einzige Äusserung der Kandidaten, um die Kurse zu bewegen. Swissquote hat auch hierzu zwei Portfolios, Clinton und Trump, mit verschiedenen Devisen zusammengestellt, die zunehmend sensibel auf die US-Wahl reagieren. Dazu gehören der mexikanische Peso, der kanadische Dollar, der chinesische Yuan und der japanische Yen.

Entwickelt wurde das Tool in Zusammenarbeit mit der École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Es nutzt dazu Techniken künstlicher Intelligenz, wie Graphentheorie, maschinelles Lernen und Computerlinguistik. Welcher Kandidat aktuell vorne liegt, kann laufend in Echtzeit auf einer speziellen Swissquote-Website verfolgt werden: swissquote.com/us-election (http://www.swissquote.com/us-election)

"Die internetbasierte Echtzeit-Meinungsumfrage hat das Potenzial, eine wichtige Hilfe für Anlageentscheidungen zu werden, sei es bei der Vorhersage von Wahlergebnissen oder bei anderen Investments, die unmittelbar von Änderungen der öffentlichen Meinung beeinflusst werden", sagte Swissquote CEO Marc Bürki. "Dass wir diese Zahlen öffentlich bereitstellen, macht den Anspruch von Swissquote deutlich, traditionelle Anlageberatung mit neuester Finanztechnologie zu verbinden."

Swissquote - The Swiss leader in Online Banking

Als führende Anbieterin von Online-Finanzdienstleistungen bietet Swissquote innovative Lösungen und Analysetools für die unterschiedlichen Ansprüche und Bedürfnisse ihrer Kunden. Auf der benutzerfreundlichen Plattform stehen neben verschiedenen Dienstleistungen zum Online Trading auch Lösungen für eForex, ePrivate Banking, eHypothek sowie flexible Sparkonten zur Verfügung. Zusätzlich zum kostengünstigen Service für Privatkunden bietet Swissquote auch spezielle Dienstleistungen für unabhängige Vermögensverwalter und Firmenkunden an. Swissquote Bank AG besitzt eine Banklizenz der Eidg. Finanzmarktaufsicht (FINMA), deren Aufsicht sie untersteht und ist Mitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung. Die Muttergesellschaft, Swissquote Group Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol SQN).

