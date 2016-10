Menarini-Silicon Biosystems und Swift Biosciences kündigen Zusammenarbeit bei Angebot von angepassten NGS-Technologien für Tumorzellenanalyse an

Bologna, Italien (ots/PRNewswire) - Produkte sind optimiert für gezielte Resequenzierung und Exom-Sequenzierung von FFPE-Zellen

Menarini-Silicon Biosystems Inc., ein Unternehmen zur Entwicklung und Herstellung von Technologien und Produkten, die der Erforschung der biologischen Komplexität von Krankheiten auf Grundlage einzelner Zellen dienen, und Swift Biosciences, Inc., ein Unternehmen zur Entwicklung innovativer Technologien für die Probenaufbereitung für Sequenzierungen der nächsten Genration (Next-Generation Sequencing, NGS), haben heute ihre Zusammenarbeit angekündigt, um angepasste NGS-Produkte für die Krebsforschung und zu Diagnosezwecken anzubieten. Die ersten beiden von Menarini-Silicon Biosystems vermarkteten Produkte wurden aus Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten (Formalin-fixed, Paraffin-embedded, FFPE) Gewebeproben für Tumorzellen entwickelt. Sie erlauben es Anwendern, qualitativ hochwertige NGS-Ergebnisse aus 100 bis 300 Tumor- und Stromazellen in einem optimierten Ablauf entlang der DEPArray(TM)-Plattform zur Zellsortierung von Menarini-Silicon Biosystems zu erhalten.

"Wir freuen uns darauf, unsere technische Zusammenarbeit mit Swift Biosciences fortsetzen zu können, um unseren Kunden zuverlässige Lösungen für die Genanalyse von Zellen, die aus FFPE-Gewebeproben gewonnen wurden, anzubieten", sagte Giuseppe Giorgini, CEO von Menarini-Silicon Biosystems. "Dieses neue Angebot umfasst zwei erstklassige Technologien, unser DEPArray-Zellsortierungssystem sowie Accel-NGS® 2S und Accel-Amplicons(TM) von Swift Biosciences, mit denen einfache, vollständige und optimierte Arbeitsabläufe für qualitativ hochwertige genetische Ergebnisse bei FFPE-Tumorzellen zur Verfügung gestellt werden."

Dr. Timothy Harkins, Präsident und CEO von Swift Biosciences, sagte: "Unsere Partnerschaft mit Menarini-Silicon Biosystems zeigt, wie Technologien und Know-how, die sich gegenseitig ergänzen, die Krebsforschung revolutionieren, indem sie den Schatz heben, der sich in FFPE-Proben verbirgt und dessen Wert zuvor nicht abgeschätzt werden konnte. Zusammen helfen wir Krebsforschern dabei, komplette Exom- und gezielte Resequenzierung von reinen Zelltypen durchzuführen, wobei häufig lediglich ein paar Hundert Zellen benötigt werden."

DEPArray OncoSeek Panel und DEPArray LibPrep Kit

Ausgehend von kleinen FFPE-Proben mit geringer Dichte bei der Zellstruktur, die für die Analyse von Tumor- und Stromazellen angepasst und mithilfe des DEPArray-Systems isoliert wurden, gewähren die zwei neuen Produkte jetzt Zugriff auf Proben, die zuvor nicht für eine genetische Analyse zugänglich waren.

Das DEPArray OncoSeek Panel wird die gleichzeitige Analyse von Gensequenzvarianten sowie Veränderungen bei der Anzahl von Kopien mit einem Hauptaugenmerk auf Gene, die mit Krebs assoziiert werden, ermöglichen. Der Ablauf beim DEPArray OncoSeek Panel nutzt mit Illumina kompatible Archive, die auf Proben aus Einzelröhrchen und 2-stündigen Reaktionen aufbauen und zuverlässige, sequenzierfertige Ergebnisse erzeugen. Das DEPArray LibPrep Kit wird es Forschern erlauben, hoch komplexe NGS-Archive auf der Grundlage von ein paar Hundert FFPE-Zellen, die geringe Mengen an beschädigter und fragmentierter DNA enthalten, aufzubauen. Dieses Produkt eröffnet die Möglichkeit zu einer Reihe von nachgelagerten genetischen Anwendungen, was entweder eine oberflächliche oder tief gehende Gesamt-Sequenzierung des Genoms einerseits und andererseits eine vollständige Exom-Sequenzierung, bei der per Hybridisierung erfasste Proben zur Anreicherung der Targetzellen genutzt werden, umfasst.

Einzelheiten über die Finanzierung der Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht.

Über Swift Biosciences - Das NGS-Library-Unternehmen

Swift Biosciences hat seinen Sitz in Ann Arbor, Michigan, und ist spezialisiert auf die Probenaufbereitung für Sequenzierungen der nächsten Genration (Next-Generation Sequencing, NGS). Das dynamische, hoch innovative Unternehmen konzentriert sich auf die Schaffung von besseren Werkzeugen, um NGS-Technologien wirksamer zu machen und für eine überlegene Wissenschaft zu sorgen. Produkte von Swift Biosciences werden dafür entwickelt, Kunden bei der schnelleren, leichteren, sensibleren und genaueren Analyse ihrer Proben zu helfen, und sie sollen gleichzeitig mit den marktüblichen Instrumenten kompatibel sein.

Das Unternehmen ist seit Februar 2010 tätig und seine Produktentwicklung konzentriert sich auf die Schaffung von Produkten, die sowohl bei Kunden als auch in einer Vielzahl von Branchen, wie etwa landwirtschaftliche Gentechnik, Pharmaindustrie, Universitäten, Biotechnologie und einzelne Bereiche der Krebsforschung, Beachtung finden. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.swiftbiosci.com/ und folgen Sie Swift Biosciences auf Twitter (@SwiftBioSci).

Über Menarini-Silicon Biosystems - Das Single-Cell-Precision-Unternehmen

Menarini-Silicon Biosystems Inc. verfügt über Firmensitze in San Diego, Kalifornien, und Bologna in Italien. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, einem multinationalen Pharma-, Biotech- und Diagnostik-Unternehmen mit Hauptsitz in Florenz, Italien, das auf eine Geschichte von über 130 Jahren zurückblicken kann und über 16.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen produziert und verkauft das DEPArray-System, mit dessen Hilfe Forscher individuelle, selten vorkommende Zellen mit der Genauigkeit von Einzelzellen identifizieren, quantifizieren und wieder herstellen können.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.siliconbiosystems.com und folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter @SiliconBio.

