RateGain bringt OPTIMA, das ultimative Online-Tool für den Vergleich von Hotels, auf den Markt

London (großbritannien) und Barcelona (spanien (ots/PRNewswire) - RateGain Technologies hat OPTIMA auf den Markt gebracht, ein Preisvergleichs-Tool in Echtzeit, das eine Hoteldatenbank mit smarter Datenanalyse synchronisiert.

OPTIMA (http://rategain.com/hotel-revenue-management-solutions/hotel-rate-shopper/) führt eine sorgfältige Prüfung kritischer Statistikdaten für Hotels und Reisebüros durch, insbesondere von Preisen und Zimmerverfügbarkeit. Diese Analyse liefert den Hotels ausführliche Informationen über massive und umfassende Änderungen auf dem Marktplatz. Damit soll Preisgleichheit auf allen angeschlossenen Kanälen gewährleistet werden.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161024/431593 )

Das brandneue und zu einem konkurrenzfähigen Preis angebotene OPTIMA besitzt eine intuitive Benutzeroberfläche und wandelt Marktpreise, Ranglisten von Online-Reisebüros und Preisstrategien in logische Informationen um. Auf der Basis dieser Informationen kann auch ein technisch nicht versierter Benutzer bequem Zimmerpreise optimieren und so die Rentabilität seiner Marke auf ein Maximum steigern. Daher wurde die Benutzeroberfläche bewusst unkompliziert und benutzerfreundlich gestaltet.

OPTIMA ist für eine breite Palette von Anbietern von Übernachtungsmöglichkeiten, unabhängigen Hotels, mittelgroßen Hotels, großen Hotelketten, Online-Reisebüros und Reiseveranstaltern konzipiert. Die Abonnenten von OPTIMA mit ihren unterschiedlichen Unternehmensanforderungen können flexible Abonnementpläne nutzen: von kostenlosen Testversionen Monatspakete zu einem angemessenen Preis bis zu Jahresabonnements. OPTIMA ist die Zukunft der Preisbeobachtung. Mit seinen einmaligen Funktionen und Vorteilen ist dies ein ideales Tool für Hotels, die ihrer Konkurrenz voraus sein und bleiben wollen.

Es folgt eine Liste der wichtigen Funktionen von OPTIMA, dem leistungsstarken Tool von RateGain für Preis- (http://rategain.com/hotel-revenue-management-solutions/hotel-rate-shopper/) und Konkurrenzbeobachtung:

- Der Benutzer kann Preise der Konkurrenz und Ranglisten der Online-Reisebüros in Echtzeit mit Paritätskontrollreports vergleichen. - Das Tool sammelt kontinuierlich Marktdaten aus der ganzen Stadt und liefert Airbnb-Informationen und das von Ihnen ausgewählte Comp Set. - Sie können mit einem neuen Comp Set, gesehen mit den Augen der Person, die die Buchung vornimmt herausfinden, mit wem Sie konkurrieren. - Zuordnung der Zimmerkategorie auf der Basis von Stichwörtern, ganz anders als andere Preisbeobachtungs-Suites. - Die Datenbank wird täglich oder auf Anfrage über ein intuitives System analysiert und ermöglicht auch Reportgenerierung auf Anfrage. - Ein vom Benutzer definierbarer Report auf der Basis einer Excel-Datei liefert wichtige Informationen, die praktisch umgesetzt werden können. - Sie erhalten Benachrichtigungen in Echtzeit in Form von E-Mails oder Push-Mitteilungen auf dem Smartphone.

Informationen zu RateGain (http://www.rategain.com) Technologies:

RateGain wurde 2004 gegründet und ist ein marktführender Anbieter von Produkten und Services auf Cloud-Basis wie beispielsweise Preisbeobachtung und -optimierung, übergangslose Vertrieb auf elektronischem Weg und Brand Engagement für international führende Hotels und Online-Reisebüros. Das Unternehmen hat Niederlassungen in zehn Ländern. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen Innovation und Kundenorientierung. RateGain unterstützt täglich weltweit mehr als 12.000 Kunden bei der Maximierung ihrer Einnahmen.

