Roboter von UBTECH Robotics tanzen in die Vorweihnachtszeit in der bekannten TV Show Good Morning America

New York/München (ots) - Anlässlich des Cyber Monday in den USA tanzen von Schülern im Rahmen des MINT-Curriculum gebaute Jimu Roboter

UBTECH Robotics, Hersteller der innovativen humanoiden Roboterserie Alpha, gibt bekannt, dass seine Jimu Roboter am 28.11. anlässlich des Cyber Monday in der weltbekannten Fernsehshow "Good Morning America" von ABC auftraten. Ganze 136 von Schülern im Rahmen eines MINT-Projektes zusammengebaute Jimu-Roboter tanzten auf "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)" von C&C Music Factory. Der Auftritt war anlässlich des Cyber Monday in den USA und läutete gleichzeitig schwungvoll die Vorweihnachtszeit ein.

"Wir sind überglücklich, dass unser Jimu Roboter eine Tanzparty bei "Good Morning America" feiern konnte und so bewies, wieviel Spaß das Bauen, Kodieren und Programmieren eines Roboters machen kann", freut sich John Rhee, General Manager bei UBTECH North America. "Die Fähigkeit unseres Jimu Roboters, Innovation und Kreativität zu fördern und wertvolle MINT-Kenntnisse zu erlernen, macht ihn zum idealen Weihnachtsgeschenk für Kinder und auch für deren Eltern - alle werden ihn einfach lieben."

Alle gezeigten Jimu Roboter, wie Buzzbot, Pinguin- und Elefanten-Roboter wurden von Schülern der Grundschulen Hermosa Valley, Saint Frances Cabrini und Palisades in Kalifornien zusammengebaut. Alle drei Schulen haben UBTECH Robotics in ihr MINT-Curriculum aufgenommen, um so die Begeisterung für MINT zu wecken und Schüler auf die Herausforderungen des Arbeitsumfeldes im 21. Jahrhunderts vorzubereiten.

Jimu Robot von UBTECH Robotics ist ein interaktives Roboter-Baukastensystem mit dem Kinder zwischen acht und vierzehn Jahren ihre Roboter-Kreationen programmieren und teilen können. Der Jimu Roboter ist ganz im Hinblick auf die Anforderungen von MINT entwickelt worden und verbindet lernen mit viel Spaß.

Die Videos finden Sie online unter: http://www.snappytv.com/tc/3358026 http://www.snappytv.com/tc/3358016

Bildmaterial finden Sie unter: ftp://presse.hbi.de/pub/UBTECH%20Robotics/

Weitere Informationen zu UBTECH Robotics erhalten Sie unter www.ubrobot.com

Über UBTECH Robotics:

UBTECH ROBOTICS CORP wurde 2012 in Shenzhen, China gegründet und ist ein internationales High-Tech-Unternehmen für die Herstellung und Entwicklung humanoider Roboter. Nach über vier Jahren Entwicklungsarbeit hat UBTECH ROBOTICS CORP verschiedene humanoide Roboter für die private und geschäftliche Nutzung auf den Markt gebracht - darunter den Smart Home Service Robot und Jimu Robot. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, bahnbrechende künstliche Intelligenz zu entwickeln und ein Roboter-Ökosystem aufzubauen, das Hardware, Software und Service integriert. Für weitere Informationen besuchen Sie www.ubtrobot.com.

Pressekontakt:

Original-Content von: UBTECH ROBOTICS CORP., übermittelt durch news aktuell