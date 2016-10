Die "Oscars der Wein-Welt" wurden im Wiener Rathaus vergeben und ein Weltrekord gefeiert.

Wien (ots) - AWC VIENNA 2016 - Die "Oscars der Wein-Welt" wurden im Wiener Rathaus vergeben.

Die AWC VIENNA 2016 hat dabei auch einen neuen Weltrekord gefeiert - 12826 Weine aus 41 Ländern stellten sich dem internationalen Vergleich.

Die AWC VIENNA 2016 - international wine challenge hat ihren Rang als größte offiziell anerkannte Weinbewertung der Welt mehr als behauptet. In diesem Jahr nahmen 12826 Weine an dieser anspruchsvollen Blindverkostung teil. Am Abend des 23 Oktobers wurde im Wiener Rathaus die "Gala Nacht des Weines 2016" als feierlicher Abschluss dieses spannenden Wettbewerbs mit einigen tausend österreichischen und internationalen Gästen gebührend begangen. Bundesweinbauverbandspräsiden Johannes Schmuckenschlager und der Präsident der Landwirtschaftskammer Wien, Franz Windisch, hielten die Festreden.

Im Mittelpunkt standen jedoch die erfolgreichen Produzenten aus aller Welt. Diese schätzen an der AWC VIENNA die Herausforderung. Ein absolut anonymes Verkostungssystem und eine Verkostung in Einzelkosterkabinen bieten jedem Teilnehmer die gleichen Chancen.

www.awc-vienna.at

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis: AWC VIENNA 2016 Michael Edlmoser office@awc-vienna.at www.awc-vienna.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19253/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

Original-Content von: Edlmoser Kommunikationsagentur & Event GmbH, übermittelt durch news aktuell