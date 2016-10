Befragung zur Arbeitsplatzintegration von Krankenhausärzten mit interkulturellem Hintergrund: Wie integriert sind sie wirklich?

kiia Befragung - kiia survey. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/122228 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Media Consult Maier + Partner GmbH/Andrés Rodríguez Pedrag Vuckovic" Bild-Infos Download

Karlsruhe (ots) - Der demografische Wandel und damit verbundene Fachkräftemangel hat in den letzten Jahren auch in deutschen Krankenhäusern für einen Anstieg von Ärzten mit interkulturellem Hintergrund gesorgt. Es gibt immer mehr Teams, in denen Ärzte aus vielen unterschiedlichen Ländern zusammenarbeiten.

Doch wie sieht es aus, wenn Teile der ärztlichen Teams Probleme haben, weil sie den Dialekt ihrer Patienten nicht verstehen, mit dem german way of work, den typisch deutschen Gepflogenheiten in der Arbeitswelt nicht klarkommen oder sich ganz einfach nicht akzeptiert fühlen?

Mit der Umfrage *kiia - kulturell identitive integration aerzte wollen die internationalen Recruiting Experten von MedicalOnbardingGermany in Karlsruhe der Sache auf den Grund gehen und herausfinden, wo Ärzte mit interkulturellem Hintergrund stehen, und was Personaler/innen beachten sollten, um auch in interkulturellen Settings erfolgreich zu sein.

Die Befragung berücksichtigt dabei sowohl den Ausbildungshintergrund der Befragten als auch die Zusammensetzung der Teams, in denen sie arbeiten und ihre Erfahrungen mit interkulturellen Trainings und Sprachförderung. Abschließend werden die Ärzte (m/w) dazu befragt, wie es mit ihrem persönlichen Commitment aussieht, ob sie sich mit den Werten und Zielen ihres Arbeitgebers identifizieren können und welchen Bedarf sie für sich sehen, um sich am Arbeitsplatz voll integrieren zu können.

Die Befragung in deutscher Sprache ist noch offen bis zum 14.11.2016, umfasst 63 Fragen in 7 Blöcken und dauert ca. 20 min.

Unternehmen, die diese Umfrage an Ihre Mitarbeiter/innen weiterleiten werden im Nachgang bei der Auswertung in die Liste der unterstützenden Unternehmen aufgenommen.

Hier der Link auf die Umfrage https://www.surveymonkey.de/r/mog_kiia

