Kunden voten Ginmon zum zweiten Mal in Folge zum besten Robo Advisor beim BankingCheck Award

Frankfurt (ots) - Ginmon gewann im Rahmen der BankingCheck & eKomi Awards den ersten Platz und wurde mit 4,9 von 5 Punkten in der Wertung zum "Bester Robo Advisor 2017" gekürt. Zusätzlich erhielt Ginmon den ersten Platz in der Kategorie Sonderpreis FinTech Startup. Bereits im Vorjahr war Ginmon von BankingCheck zum besten Robo Advisor gekürt worden.

Die Preise wurden am 17. Mai im Rahmen des Banking and Insurance Summits 2017 in Berlin feierlich verliehen. Der BankingCheck & eKomi Award basiert auf Kundenbewertungen, die im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. April 2017 abgegeben wurden. Bewertet wurden Banken, Versicherer und Finanzdienstleister, die in insgesamt 24 Kategorien eingeteilt wurden, um eine objektive Benotung innerhalb der Klassen zu ermöglichen. In diesem Zeitraum registrierte die Vergleichsplattform BankingCheck über 100.000 Kundenbewertungen.

"Der starke Kundenzuspruch ist für uns die Bestätigung unserer Strategie, zwischen eigenem Interesse und Kundeninteresse nicht zu unterscheiden. Als einziger Robo Advisor ist Ginmon an dem Anlageerfolg der Kunden direkt beteiligt. Statt hoher Verwaltungskosten setzt Ginmon auf eine niedrige Gebührenstruktur und eine Erfolgsbeteiligung", begründet Ginmon-Gründer und Geschäftsführer Lars Reiner die große Beliebtheit bei Kunden. "Die Zufriedenheit unserer Anleger hat oberste Priorität. Um dies auch zukünftig zu gewährleisten arbeitet unser Team an neuen Features um das Produkt weiterzuentwickeln und so die User Experience zu erhöhen", so Reiner weiter.

