Die Trail Angels beflügeln weiterhin den Alpe-Adria-Trail

Leading Trails to Values

Obervellach/Kärnten (ots) - Die Trail Angels GmbH ist der Bestbieter im Auslobungsverfahren der Kärnten Werbung für die exklusive Lizenzpartnerschaft am Alpe-Adria-Trail. Damit wird die Trail Angels GmbH auch in den Jahren 2017 - 2019 diesen internationalen Weitwanderweg mit innovativen Ideen und professionellem Buchungsmanagement beflügeln.

Der Alpe-Adria-Trail, ein internationaler Weitwanderweg, der vom Großglockner bis an die Adriaküste führt und auf dieser faszinierenden Wanderreise die unvergleichlich abwechslungsreichen Landschaften Kärntens, Sloweniens und Friaul-Julisch Venetiens erschließt, hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem international beachteten Erfolgsprodukt entwickelt. So wurde der Alpe-Adria-Trail vom weltgrößten Reisemagazin "National Geographic Traveler" bereits mehrfach zu den besten neuen Weitwanderwegen der Erde gewählt. Ein Erfolg, der viele Väter hat, zu denen aber zweifelsohne auch die Trail Angels zählen. Mit ihrer innovativen Produktentwicklung und integrierten Trail-Bewirtschaftung eröffnen sie Wanderern individuelle, flexibel gestaltbare und servicierte Wanderreisen am Trail und reflektieren mit diesen Produkten aktuelle Reise-Megatrends! Mit ein Grund, warum die Trail Angels als Bestbieter auch in den nächsten drei Jahren den Alpe-Adria-Trail beflügeln werden.

Die Trail Angels sind das Kompetenzzentrum für die Entwicklung und Werte stiftende Bewirtschaftung von Trails. Mit dem Leistungsversprechen "Leading Trails to Values" haben es sich die Trail Angels zum Ziel gesetzt, sowohl den Regionen entlang von Trails eine nachhaltige Wertschöpfung zu erschließen, als auch Trail-Kunden mit individualisierten und servicierten Produkten unvergessliche Trail-Reisen zu ermöglichen. Dazu haben die Trail Angels ein integriertes und in der Praxis erprobtes Trail-Geschäftsmodell entwickelt, welches für die verschiedensten Ausprägungen von touristischen Linienprodukten (Weitwanderwege, Etappe-Radwege, Reitwege, Wasserwege, etc.) anwendbar ist.

