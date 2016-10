SecurityScorecard gewinnt beim PwC Cyber Security Day globale Branchenauszeichnung

New York (ots/PRNewswire) - Start-up mit Sitz in New York City gewinnt "Most Promising Company Award" bei globalem Branchenevent, das Exzellenz in der nächsten Generation von Cyber-Security-Lösungen anerkennt

SecurityScorecard (http://securityscorecard.com/), die akkurateste Plattform für Sicherheitsbewertung und kontinuierliche Risikoüberwachung, hat für ihre ausgereifte Technologie und strategische Implementierung beim ersten PwC Cyber Security Day (https://www.pwcaccelerator.com/pwcsaccelerator/cyber-security-day-oct16.html), der am Dienstag, den 18. Oktober im Crystal Park in Luxemburg (Europa) stattfand, den "Most Promising Company Award" erhalten.

Die Veranstaltung, die vom PwC's Accelerator-Team in Luxemburg abgehalten wurde, hat zum Ziel, das Wachstum von Technologieunternehmen zu fördern, die ein hohes Potenzial für weltweite Entwicklung besitzen. Der PwC Cyber Security Day versammelte die einflussreichsten Entscheidungsträger in der Cyber-Security-Branche und bot aufstrebenden Cyber-Security-Technologieunternehmen die Gelegenheit, ihre Lösungen potenziellen Investoren zu präsentieren, die sie dabei unterstützen können, ihre globale Präsenz auszuweiten.

In einem strengen Auswahlverfahren wurde SecurityScorecard (http://securityscorecard.com/) mit weiteren neun Cyber-Security-Technologieunternehmen weltweit ausgewählt und wurde eingeladen, in einem "Local to Global" (Von lokal zu global)-Pitching-Wettbewerb und an einem Forum über strategisches Networking teilzunehmen. Chris Meidinger, Senior Director des Bereichs Customer Success bei SecurityScorecard, präsentierte die Lösungen des Unternehmens in Luxemburg über 200 internationalen Investoren und Führungskräften.

In dem rigorosen Wettbewerb trat SecurityScorecard gegen Cyber-Security-Unternehmen aus Europa, Israel und den Vereinigten Staaten an. Entscheidend für den Erhalt des "Most Promising Company Award" waren letztlich die zehn Kategorien des Unternehmens im Bereich kritische Sicherheit, wie Patch-Rhythmus und Endpoint-Sicherheit, die die Sicherheit von Dritten bewerten, und die kollaborativen Fähigkeiten der Plattform für Bewertung und kontinuierliche Überwachung von SecurityScorecard (http://securityscorecard.com/), die die weltweit erste und einzige Sicherheits-Suchmaschine ThreatMarket enthält.

"Der Erhalt dieses Awards ist eine Ehre, da das Team von SecurityScorecard hart gearbeitet hat, um solch eine intelligente und umfassende Überwachungsplattform für Cyber-Risiken zu erstellen", so Dr. Aleksandr Yampolskiy, Mitbegründer und CEO von SecurityScorecard. "Unsere für nächstes Jahr geplanten Innovationen und unsere Dynamik werden Branchen Wissen vermitteln und es ihnen ermöglichen, ihr Risiko und ihr Fremdrisiko zu beurteilen."

ÜBER SECURITYSCORECARD

SecurityScorecard bietet die akkurateste Bewertung (https://securityscorecard.com/why-ssc/) von Sicherheitsrisiken für Organisationen in der ganzen Welt. Die proprietäre SaaS-Plattform hilft Unternehmen, die operationelle Führung der Sicherheitslage für sich sowie alle ihre Partner und Lieferanten zu übernehmen. Sie ermöglicht eine kontinuierliche, nicht-intrusive Überwachung für jede Organisation, einschließlich dritter und vierter Parteien Die Plattform bietet eine Breite und Tiefe kritischer Datenpunkte, die von keinem anderen Dienstleister erhältlich sind, beispielsweise ein breites Spektrum an Risikokategorien wie Anwendungssicherheit, Malware, Patching-Rhythmus, Netzwerksicherheit, Hacker-Gespräche, Social Engineering und durchgesickerte Informationen. Um von SecurityScorecard ein kostenloses Assessment und eine kostenlose Beratung für Ihr Unternehmen zu erhalten, besuchen Sie bitte instant.securityscorecard.com (https://instant.securityscorecard.com/).

Weitere Informationen zum ersten PwC Cyber Security Day (https://www.pwcaccelerator.com/pwcsaccelerator/cyber-security-day-oct16.html) erhalten Sie hier (https://www.pwcaccelerator.com/pwcsaccelerator/cyber-security-day-oct16.html).

