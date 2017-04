Kühnes Statement von LYNK & CO hinsichtlich Zuversicht und Qualität: Ankündigung von lebenslangen Garantien und kostenloser Konnektivität

Schanghai (ots/PRNewswire) - Die am meisten vernetzte Marke der Welt stärkt ihr Engagement, den Autokauf und Autobesitz zu revolutionieren

Einführung des neuen Modells: das 03-Konzept

Enthüllt das 01-Produktionsmodell

Die Geely Auto Group führt mit einem internationalen Autoshowdebut in Schanghai ihre globale Automarke LYNK & CO in China ein und stellt ein vollkommen neues Modell vor - das 03-Konzeptauto - einen kühnen und sportlichen Sedan.

Der LYNK & CO 01 ist ebenfalls in Schanghai als 'produktionsreif' bestätigt.

Alain Visser, Senior Vice President von LYNK & CO, sagte:

"Obwohl wir LYNK & CO erst vor fünf Monaten in Europa eingeführt haben, sind wir bereit, das Roll-out unserer einzigartigen vernetzten Mobilität mit einer Anzahl von neuen Modellen, die die welterste digitale In-Car-Share-Taste haben, durchzuführen. Unser Versprechen einer neuen Dimension von Fahrzeugvernetzung und -teilungsfähigkeit wird zusammen mit einem revolutionären Ansatz in Bezug auf Kauf und Besitz weiter durch standardmäßig kostenlose Konnektivität und lebenslange Garantien von LYNK & CO. gestärkt."

Der Executive Vice President of Design der Geely Auto Group, Peter Horbury, sagte:

"Mit dem 03-Konzept fingen wir mit einigen sehr klaren, bestimmenden Zielen an: Solides Aussehen, imposante Präsenz und einen optisch markanten Eindruck zu hinterlassen. Das Ergebnis ist unser erster LYNK & CO-Sedan - der robustes solides Fassungsvermögen, unsere einzigartigen Markenelemente und komplexe Hightech-Details in sich vereint, was ein Design ergibt, das kühn und sportlich zugleich ist."

Das 03-Konzeptmodell befand sich mehr als 2 Jahre in Entwicklung und ist, unter Einhaltung des Engagements der Marke, die Dinge anders anzugehen, das zweite vorgestellte Modell nach dem im Oktober vorgestellten Modell 01. Das 02-Modell wird zu gegebener Zeit offenbart und damit eine Produktpalette von drei Fahrzeugen vervollständigen, wenn die ersten LYNK & CO-Modelle später im Jahr zum Verkauf angeboten werden. Weitere Modelle befinden sich ebenfalls in der Entwicklung und werden der 01, 02, 03-Nomenklatur folgen.

Die Produkte von LYNK & CO werden in Schweden für den globalen Markt entworfen und konstruiert, wobei die ersten Modelle später dieses Jahr in China zum Verkauf stehen werden, danach in Europa und dann 2019 in den USA.

Informationen zu LYNK & CO

LYNK & CO ist eine Marke der Geely Auto Group, einer Tochtergesellschaft der Zhejiang Geely Holding Group - Eigentümer von Volvo Cars und London Taxi Company. Geely Auto Group ist einer der größten Automobilhersteller in China.

Besuchen Sie uns unter http://www.lynkco.com

