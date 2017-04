Prodapt präsentiert auf TM Forum Live 2017 sein Robotik-Prozessautomatisierungs-Framework Telebots

New York (ots/PRNewswire) - Prodapt, ein globaler Innovator für Technologie und Betriebsabläufe, wird auf TM Forum Live, das vom 15.-18. Mai 2017 im französischen Nizza stattfindet, sein Robotik-Prozessautomatisierungs-Framework Telebots(TM) vorstellen. Prodapt wird seine Lösung auf einem Stand vorführen und ein Info-Lunch für geladene Gäste ausrichten. Im Rahmen der Vordenker-Initiativen hat Prodapt einen TM Forum Quick Insight-Bericht mit der Überschrift "Robotik-Prozessautomatisierung: Auferstehung der Maschinen" mitverfasst und ist zudem Mitveranstalter eines Webinars zum Thema Robotik-Prozessautomatisierung am 3. Mai. Prodapt ist Finalist bei den TM Forum Digital Awards 2017.

Prodapt ist einer der Hauptsponsoren von TM Forum Live und wird auf Stand 323 seine Expertise in den Bereichen RPA, Beratung, O/BSS, SDN/NFV, Infrastruktur-Management und IoT zur Schau stellen. Am 16. Mai wird Prodapt sein Telebots(TM) bei einem exklusiven Info-Lunch präsentieren.

Prodapts Connected Officer-Lösung ist Finalist bei den TM Forum Digital Awards 2017 in der Kategorie "Digital Service Innovator of the Year". Die Lösung wird von den größten US-amerikanischen Polizeirevieren verwendet.

Am 3. Mai 2017 wird Prodapt zusammen mit einem Kunden ein Webinar zum Thema RPA in Verbindung mit TM Forum ausrichten. Bei dem Webinar wird Prodapt zeigen, welchen Geschäftswert Telebots(TM) und aufkommende globale RPA-Trends bieten können. Hier kann man sich für das Live-Webinar registrieren.

Prodapt hat bereits zahlreiche Schriften mit Erkenntnissen veröffentlicht, die zum Denken anstoßen, und zudem mit TM Forum einen Quick Insight-Bericht mit der Überschrift Robotik-Prozessautomatisierung: Auferstehung der Maschinen verfasst.

Informationen zu Prodapt

Prodapt ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich IT-Dienstleistungen und Betriebsabläufe mit Schwerpunkt auf Telekommunikation und IoT. Prodapt kooperiert mit dem Provider-Ökosystem für Kommunikation und digitale Dienstleistungen und unterstützt die Nutzenmaximierung und Kostenreduzierung aus Investitionen in IT und Netzwerktechnik. Prodapt verfügt über Betriebe in den USA, Europa, Südafrika und Indien. Prodapt gehört zur Jhaver Group, ein 120 Jahre alter indischer Mischkonzern, der an 64 Standorten weltweit über 16.500 Mitarbeiter beschäftigt. Prodapt ist nach ISO 9001:2008, ISO 27001:2015, SSAE16 und CMMI Level 3 zertifiziert.

Informationen zu TM Forum

TM Forum ist ein weltweiter Mitgliederverband für die digitale Branche, der Hunderten Mitgliedern auf der ganzen Welt aus den verschiedensten Sektoren eine Plattform zur Kollaboration und Partnerschaft bietet, um innovative digitale Dienstleistungen für Milliarden von Kunden zu entwickeln, zu prototypisieren, bereitzustellen und zu monetisieren.

