Einführung der Royal Mint Bullion Sovereign Reihe für 2017

Die Goldmünzen der Reihe Sovereign - der Sovereign und der Half Sovereign - der Royal Mint erscheinen für das Jahr 2017 mit einem besonderen Münzzeichen (Privy Mark), um eines bedeutenden Jubiläumsjahres zu gedenken.

Die Münzen, die das ursprüngliche und sofort erkennbare Motiv des Hl. Georgs mit dem Drachen zeigen, werden auf der Rückseite ein Münzzeichen tragen, das sich direkt unter dem Drachen befindet, um das 200-jährige Bestehen dieses Motivs auf der Münze zu würdigen.

Chris Howard, Director of Bullion bei der Royal Mint sagte: "Als Vorzeigemünze der Royal Mint ist der Sovereign weiterhin eine überzeugende Wahl für jene, die in Bullionmünzen investieren. Die Ausgabe von 2016 hat bereits das ganze Jahr über sowohl beim Rohertrag als auch bei den verkauften Einheiten ein stetiges Wachstum verzeichnet.

"Die Royal Mint hat nun Lagerstellen in Deutschland, wodurch wir schneller auf Nachfragen für Bullionmünzen der Royal Mint in dieser Region reagieren können. Infolgedessen haben wir auf dem deutschen Markt eine erhöhte Nachfrage nach all unseren Bullionmünzen verzeichnet."

Der Sovereign ist die Vorzeigemünze des Portfolios der Royal Mint mit der Bezeichnung "umfassende Anlagelösung für Bullionmünzen", das als Antwort auf den wachsenden globalen Goldmarkt sowie Investoren entwickelt wurde, die danach streben, investitionswürdige Edelmetallmünzen zu erwerben.

Als ein Zeichen für Wohlstand und Macht sowie einer lebendigen Verbindung zur britischen Vergangenheit hat der Sovereign einen Ruf als die bedeutendste Münze der Welt, die im Namen der Monarchie in 916,7 Feingold geprägt wurde. Die Sovereign Goldmünze für das Jahr 2017 zeigt das ursprüngliche Motiv von Benedetto Pistrucci, den Hl. Georg mit dem Drachen, mit dem Zusatz eines Münzzeichens auf der Rückseite, das sich direkt unter dem Drachen befindet, um das 200-jährige Bestehen dieses Motivs auf der Münze zu würdigen.

Der Sovereign ist erhältlich auf der Handelswebsite der Royal Mint http://www.royalmintbullion.com oder bei den Handelspartnern der Royal Mint in Deutschland.*

* Pro Aurum Coin Invest Degussa Auragentum

Über http://www.royalmintbullion.com können Kunden die Bullionmünzen der Royal Mint schnell und sicher 24 Stunden pro Tag und an 365 Tagen im Jahr kaufen, lagern und verkaufen. Der Vault(TM), die eng bewachte Vor-Ort-Lagereinrichtung, die 2012 errichtet wurde, ist eine zusätzliche Einrichtung, die Käufern von Bullionmünzen aus Gold, die eine hochsichere Aufbewahrungsmöglichkeit suchen, zur Verfügung gestellt wird.

Der Sovereign

Der Sovereign, die Vorzeigegoldmünze der Royal Mint, ist nun für 2017 erhältlich und bewahrt sich den Ruf als eine der am strengsten spezifizierten Münze der Welt, was durch den Coinage Act (Münzgesetz) von 1971 garantiert wird und unabhängig davon jedes Jahr beim Trial of the Pyx bestätigt wird.

Erstmals vor über 500 Jahren im Jahr 1489 unter der Herrschaft von Heinrich VII. geprägt, ist sie eine der ältesten noch heute hergestellten Münzen und trägt noch immer das sofort erkennbare Motiv des Hl. Georgs mit dem Drachen vom Graveur der Royal Mint, Benedetto Pistrucci, das 1817 zum ersten Mal eingeführt worden ist. Der Sovereign bietet ein unerreichtes Maß an Geschichte und Symbolik und wurde so zu einem international anerkannten Symbol unübertroffener Präzision, Integrität und Stärke.

Der 916,7 Goldgehalt des Sovereigns ist frei von der Kapitalertragssteuer (CGT) im Vereinigten Königreich sowie frei von der Mehrwertsteuer (VAT) im Vereinigten Königreich und der EU. Um Ihre Investition zu schützen, ist der Sovereign aus 22 Karat Gold in Tuben mit 25 Münzen oder einzeln in Münzkapseln verpackt. Da es sich um ein gesetzliches Zahlungsmittel im Vereinigten Königreich handelt, ist der Sovereign von der Mehrwertsteuer (VAT) sowie von der Kapitalertragssteuer (CGT) befreit.

Gold Sovereign 2017 der Royal Mint

Gold Sovereign 2017 UK Gold Half Sovereign Münzbezeichnung Bullionmünze 2017 UK Bullionmünze Ausgabeland: Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Metall: 916,7 Au 916,7 Au Gewicht: 7,988 g 3,99 g Durchmesser: 22,05 mm 19,30 mm Designer Avers: Jody Clark Jody Clark Designer Revers: Benedetto Pistrucci Benedetto Pistrucci Beschaffenheit: Edelmetall Edelmetall Münzrand: geriffelt geriffelt Prägung: unlimitiert unlimitiert

