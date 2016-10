Silber für den Film "Schumpeter - The Man Who Discovered Capitalism"

Oldenburg (ots) - Die Gewinner der diesjährigen, 7. Verleihung des Cannes Corporate Media & TV Awards stehen fest. Am 13. Oktober fand die internationale Preisverleihung für Wirtschaftsfilme im Zuge einer Dinner Party mit fast 300 Gästen im Palm Beach Cannes statt.

Von fast 1000 Einreichungen hat das Komitee 177 Filme mit dem begehrten Award ausgezeichnet. Die Phillipp filmproduction gewann in der Kategorie: "Markt und Wirtschaft" Silber für ihren Film "Schumpeter - The Man Who Discovered Capitalism." Philipp Hoepp (Produzent) und Detlef Siebert (Autor und Regisseur) freuen sich über den Award.

Die 50-minütige Dokumentation über Joseph Alois Schumpeter thematisiert sein Leben, die Entwicklung seiner Theorie und die Illustration dieser Ideen in der digitalen Revolution.

Leitgedanke seiner These ist die Innovation als entscheidender Antrieb für wirtschaftliches Wachstum. Namhafter Interviewpartner, Unternehmer, Professoren und Schüler Schumpeters kommen zu Wort.

Die Philipp filmproduction GmbH & Co. KG produziert/koproduziert und verwertet Filmprojekte. Darüber hinaus fördert, entwickelt und beteiligt sich das Unternehmen an Drehbüchern.

Pressekontakt:

Original-Content von: Philipp filmproduction GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell