Younique Präsentiert Neue Beauty-Produkte und eine Hautpflegeserie

Das Angebot hochwertiger Produkte steht in direktem Einklang mit der Mission von Younique, Frauen aus aller Welt zu ermutigen, zu motivieren und wertzuschätzen. Im November 2012 startete Younique mit vier Schönheits- und Lifestyle-Produkten - dem Mascara Younique 3D Fiber Lashes, dem Pigment-Lidschatten, Boot-Socks und Magnetic Nagellacken. 3D Fiber Lashes eroberte sofort den Beauty-Markt in den sozialen Medien. In den vergangenen vier Jahren hat die Marke Younique einen steilen Weg zurückgelegt und sich von einer Mainstream-Modeerscheinung zu einer etablierten Beauty-Marke weiterentwickelt, die zweimal im Jahr neue Produkte auf den Markt bringt. Die Neuerscheinungen im Oktober 2016 umfassen den Splash Flüssig-Lippenstift, die Hautpflegeserie Younique Royalty und viele Erweiterungen bestehender Produktserien.

SPLASH LIQUID LIPPENSTIFT - TEMPERAMENTVOLL UND INTENSIV IN 10 LEUCHTENDEN FARBEN

Von einem frischen Orchidee-Ton über pures Karminrot bis hin zu einem kühnen Marineblau - diese reichhaltigen Liquid Lippenstifte sind cremige Feuchtigkeitsspender, die den ganzen Tag Komfort schenken. Die Splash Liquid Lippenstifte enthalten einen Bio-Gel-Komplex mit den in Feuchtigkeit gebundenen Vitaminen C und E. Ihre hybride Mousse-Textur und der Applikator mit der speziellen Spitze garantieren einfaches Auftragen. Kaufen Sie mit dem "Splash Your Mood" Kunden-Angebot des Monats Oktober drei Splash Liquid Lippenstifte - als perfekte Einführung für diese neuen Produkte.

Younique Royalty ist eine neue Hautpflegeserie mit elf luxuriösen Produkten für jeden Hauttyp. Die brandneuen Gesichtsreiniger, Seren, Feuchtigkeitscremes (mit oder ohne Lichtschutzfaktor) und die entschlackende Detox-Maske nähren, schützen und regenerieren bei dauerhafter Anwendung das Hautbild. Die klassischen Favoriten wie das Rosenwasser und das Augenserum haben die gleichen beliebten Formeln, aber neue Verpackungen und neue Namen bekommen - Royalty Toning-Spray mit Rosenwasser und Uplift Schönheitsserum. Die neue entschlackende Detox-Maske mit Bambuskohle der Serie Royalty sprudelt auf der Haut, absorbiert Verunreinigungen aus der Umwelt und trägt dazu bei, die Haut mit Sauerstoff zu versorgen. Das Royalty Instant Liftingserum lässt innerhalb von nur zwei Stunden nach der Anwendung das Hautbild kompakter erscheinen und reduziert langfristig feine Linien und Fältchen. Die Hautpflege ist der erste Schritt einer kompletten Make-up-Routine.

Weitere Neuheiten sind die Erweiterungen von Produktserien wie der Splurge Creme-Lidschatten in neuen Matt-Nuancen, der Moodstruck Precision Lippenkonturenstift in fünf neuen Farben sowie zahlreiche Tools für die Erweiterung Ihrer Kollektion. Wenden Sie sich für den Kauf an eine Repräsentantin in Ihrer Nähe oder besuchen Sie www.youniqueproducts.com.

Über Younique

Die Mission von Younique ist es, Frauen aus aller Welt zu ermutigen, zu motivieren und schließlich ihr Selbstvertrauen zu steigern, mit hochwertigen Produkten, die ihre innere und äußere Schönheit sowie ihre geistige Entwicklung unterstreichen, gleichzeitig aber auch Chancen für persönliches Wachstum und finanzielle Anerkennung bieten. Younique ist das erste Direktvertriebsunternehmen, das fast ausschließlich über soziale Medien vermarktet und verkauft sowie zweimal jährlich sein Produktsortiment um aktuellste Kosmetik-Neuerscheinungen erweitert. Weitere Informationen über Younique und die Chancen, die das Unternehmen bietet, finden Sie unter www.youniqueproducts.com.

