CafeX stellt Omnichannel-Kundenkommunikation in Microsoft Dynamics 365 zur Verfügung

New York (ots/PRNewswire) - CafeX wird Microsofts bevorzugter Omnichannel-Lösungsanbieter für Dynamics 365. Die umfassende Lösung stellt Kunden Live-Hilfe innerhalb der Anwendung zur Verfügung. Die Kunden können mit Kundendienstvertretern mittels Text-Chat, gemeinsamem Browsen, Anruf durch Klick und Video interagieren.

CafeX Communications®, ein führender Anbieter WebRTC-basierter Mobil- und Web-Kommunikationslösungen, wurde von Microsoft als bevorzugter Anbieter für Kundenhilfe in Echtzeit bei Microsoft Dynamics 365 benannt. Im Rahmen dieser strategischen Bemühungen wird ein Plan zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung erstellt, um die fortlaufende und aktive Integration der Omnichannel-Kapazitäten von CafeX in Dynamics 365 zu gewährleisten.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=IaIknAU2GLc

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160225/337466LOGO

Die vereinte Lösung wird in der Azure-Cloud gehostet und integriert Kanäle für die Interaktion mit Kunden in Echtzeit in Unified Service Desk und Web-Clients für Dynamics 365. Dieses Video (https://www.youtube.com/watch?v=IaIknAU2GLc) zeigt, wie ein Kunde, der die Website oder Mobil-App eines Unternehmens besucht, durch einfaches Tippen Live-Hilfe eines Kundendienstvertreters erhält. Dieser Vertreter erhält vorab Informationen über den Kunden und im folgenden Gespräch können beide Teilnehmer nahtlos mittels Text-Chat, gemeinsamem Browsen, Audio und Video zusammen schnell Probleme beheben. Die enge Integration ermöglicht den Vertretern die Interaktion mit Kunden, ohne Dynamics 365 zu verlassen.

Diese Fernhilfe wird durch Live Assist von CafeX ermöglicht, ein ausgereiftes Produkt zur Internetkommunikation in Echtzeit (WebRTC), das von vielen der größten Banken, Versicherungen und anderen Unternehmen der Global 2000 eingesetzt wird. Die preisgekrönte Technik zum gemeinsamen Browsen von Live Assist ermöglicht dem Kundendienst, die Mobil-App oder Webseite des Kunden in Dynamics 365 anzusehen, Anmerkungen einzufügen, Dateien zu senden, Formulare auszufüllen und andere Funktionen in der Anwendung des Kunden auszuführen. Sensible Daten können zum Schutz der Privatsphäre des Kunden ausgeblendet werden.

"Viele Unternehmen stellen fest, dass sie bei der digitalen Umstellung ihres Kundendienstes bedauerlich weit zurückliegen", sagte Sheila McGee-Smith, Kundendienstfachfrau und Analystin bei McGee-Smith Analytics. "Die Nutzung von Chat, Web und Mobilanwendungen durch die Kunden wächst wesentlich schneller als die Fähigkeit der Firmen, die Kontaktcenter-Infrastruktur vor Ort zu aktualisieren. Zusammen mit der Verschiebung in die Cloud wird den Unternehmen so klar, dass ihre Vertreter Informationen benötigen, die über die momentane Interaktion hinausgehen und die Gesamtsituation des Kunden skizzieren. Diese gemeinsame Lösung von CaféX und Microsoft Dynamics 365 versetzt Unternehmen in die Lage, die digitale Transformation mittels persönlicherer Kundenkontakte zu beschleunigen."

"Omnichannel steht im Zentrum aller erfolgreichen Produkte für den Kontakt mit Kunden", sagte Jujhar Singh, Corporate Vice President bei Microsoft Dynamics CRM. "Mit CafeX als Anbieter unserer Wahl bringen wir ein höchst differenziertes Angebot an den Markt, um unseren Kunden besser zur Verfügung zu stehen. Unternehmen können jetzt in Echtzeit Hilfestellung im Kontext von geschäftlichen Verfahren geben, um den Kunden einheitlichere und intelligente Erfahrungen zu ermöglichen."

"Omnichannel-Lösungen sind zuweilen nicht einfach zu implementieren, da viele Cloud-Provider zu Komplettlösungen tendieren", sagte Sajeel Hussain, Chief Marketing Officer und EVP für Strategic Partnerships bei CafeX. "Wir haben mit Microsoft konzentriert daran gearbeitet, für Dynamics 365 eine vollständig integrierte Lösung bereitzustellen, welche die Produktivität der Vertreter maximiert und über die digitalen Kanäle hinweg nahtlose Interaktion mit Kunden ermöglicht. CafeX ist der kurz- und langfristige Erfolg dieser Partnerschaft sehr wichtig."

Testläufe der vereinten Lösung beginnen im November 2016. Die allgemeine Verfügbarkeit ist für den Beginn des Jahres 2017 geplant. Das anfängliche Angebot wird Web-Chat und gemeinsames Browsen umfassen. In späteren Versionen werden Anruf durch Klick und Zusammenarbeit über Video hinzukommen.

Weitere Informationen über CafeX Live Assist für Microsoft Dynamics 365 erhalten Sie bei CafeX unter MSLiveAssistsales@cafex.com.

Weitere Quellen

Über CafeX

CafeX erleichtert Firmen Live-Interaktionen in Anwendungen im Internet und auf Mobilgeräten. Die preisgekrönte Software von CafeX integriert die Zusammenarbeit in Echtzeit in den Kontext geschäftlicher Arbeitsabläufe zwecks Steigerung der Kundenzufriedenheit und Produktivität der Mitarbeiter. Viele Firmen der Global 2000 setzen auf CafeX, um ihnen elegante Lösungen für zähe Barrieren bei der Zusammenarbeit zur Verfügung zu stellen, darunter Kosten, Komplexität der Architektur, Benutzerfreundlichkeit und Interoperabilität der Anbieter. Weitere Informationen über CafeX erhalten Sie unter www.cafex.com oder folgen Sie @CafeXComms.

CafeX Communications und CafeX Live Assist sind Warenzeichen der CafeX Communications Inc. Alle weiteren Warenzeichen sind im Besitz ihrer jeweiligen Inhaber.

Kontakt Sajeel Hussain CafeX Communications +1 (646) 351-0054 shussain@cafex.com

John Stafford Parallel Communications +1 (515) 708-1296 jstafford@parallelpr.com

Original-Content von: CafeX, übermittelt durch news aktuell