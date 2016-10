EANS-Adhoc: AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellschaft / AT&S passt Ausblick für Geschäftsjahr 2016/17 an

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Gewinnprognose 18.10.2016 Die laufende Geschäftsentwicklung von AT&S ist gekennzeichnet durch eine gute Auslastung und Nachfrage in allen wesentlichen Kundensegmenten. Die vorhandenen Produktionskapazitäten sind jedoch limitiert und beeinflussen in Kombination mit den aktuell niedrigeren Preisen und dem Produktmix die Umsatzentwicklung im Geschäftsjahr 2016/17. Darüber hinaus bereitet AT&S auf Basis der entsprechenden Kundennachfrage früher als ursprünglich geplant die neue Technologiegeneration im Kerngeschäft für das Segment Mobile Devices & Substrates vor. Diese soll Anfang des zweiten Halbjahres im Kalenderjahr 2017 in Serienproduktion gehen. Die dadurch notwendigen technologischen Anpassungen der Produktionsanlagen führen temporär zu reduzierten Kapazitäten im Werk Shanghai und verringern damit das Umsatzpotenzial für das Geschäftsjahr 2016/17. Damit positioniert sich AT&S weiterhin in kontinuierlich wachsenden Kundensegmenten als High-End Anbieter. Die flachere Anlaufkurve für das neue IC-Substrate-Werk in Chongqing, China wird die ursprüngliche Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2016/17 zusätzlich negativ beeinflussen. Der Vorstand geht daher nach seiner heutigen Sitzung nunmehr von einem Umsatzwachstum von 4-6 % (ursprüngliche Prognose: 10-12 %) und einer EBITDA-Marge von 15-16 % (ursprüngliche Prognose 18-20 %) für das Geschäftsjahr 2016/17 aus. Unverändert und wie ursprünglich prognostiziert erwartet AT&S aus dem Projekt Chongqing im Geschäftsjahr 2016/17 höhere Abschreibungen von zusätzlich rund EUR 40 Mio. gegenüber dem Geschäftsjahr 2015/16. AT&S setzt die bereits eingeleiteten Kostensenkungs- und Optimierungsprogramme konsequent fort. Der Vorstand ist überzeugt, dass die entsprechenden Technologieinvestitionen - trotz der vorübergehenden Herausforderungen - den langfristig profitablen Wachstumskurs absichern werden. Rückfragehinweis: Elke Koch, Director Investor Relations & Communications Tel: +43 3842 200-5925; Mobil: +43 676 8955 5925; e.koch@ats.net Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellschaft Fabriksgasse 13 A-8700 Leoben Telefon: 03842 200-0 Email: info@ats.net WWW: www.ats.net Branche: Technologie ISIN: AT0000969985 Indizes: WBI, Prime Market, VÖNIX, ATX GP Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch