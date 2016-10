Die atemberaubende Welt des Musicals an einem einzigen Abend erleben

Erfurt (ots) - Ein Abend, die atemberaubendsten Musicals und ein begeistertes Publikum. Mit "Best Of Musical StarNights" ist es gelungen, eine der am aufwendigsten inszenierten Musical-Produktionen der Welt nach Europa zu holen. Ab dem 25. Dezember 2016 touren die Künstler durch ganz Deutschland und reißen jeden Besucher in ihren Bann.

Unterhaltung auf höchstem Niveau ist das Credo des Ensembles, bestehend aus Top-Solisten und zahlreichen Tänzern. Zusammen zeigen sie das Beste aus einer über 50jährigen Musicalgeschichte. In mehr als 250 farbenprächtigen Kostümen unterstützt von eindrucksvollen Videoprojektionen und begleitet durch eine informative und unterhaltsame Moderation verwandeln die Künstler den Abend in ein unvergessliches Erlebnis. Sänger aus Deutschland und England stehen gemeinsam mit den besten Tänzern des Londoner West End auf der Bühne und bieten Genuss für Augen und Ohren.

Mit zahlreichen Liedern aus verschiedenen Stücken vereinen sie die bekanntesten Musical-Highlights und erfolgreichsten Hits an einem Abend, von Klassikern bis hin zu modernen Tanzmusicals - ein Querschnitt, der es in sich hat.

Besucher freuen sich auf Hits aus dem aktuellen Michael Jackson-Musical "Thriller", auf bewährte Songs aus "Der König der Löwen" oder "Ich war noch niemals in New York", auf Melodien aus den Klassikern von "Das Phantom der Oper" oder "Cats" und auf viele andere Musicalklassiker.

