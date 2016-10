Borderless Access expandiert mit neuer Niederlassung in Deutschland

Bengaluru (ots/PRNewswire) - Borderless Access, der Spezialist für Panels in aufstrebenden Märkten und technischer Innovator, hat sich in Deutschland mit seiner neuen Niederlassung in München im Interesse seines rasch anwachsenden Kundenstamms vergrößert. In den USA, Großbritannien, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten existieren bereits Büros; jetzt wurde die Niederlassung in München für Kunden aus Deutschland und Osteuropa eröffnet.

Patrycja Reinhart bringt reichhaltige Erfahrung in Sachen Marktforschung zu Borderless Access mit. Sie war die letzten 5 Jahre bei Research Now in München beschäftigt und leitete dort das Osteuropageschäft. Reinhart begann ihre Karriere bei Philip Morris International und arbeitete später mit Spezialfirmen wie TNS & Synovate.

Sie besitzt Fachwissen und Erfahrung rund um die Entwicklung von Neugeschäft, die Verwaltung bestehender Kunden und das erfolgreiche und zielgerichtete Leiten eines Teams. Sie ist erfahren in der Durchführung, Analyse und Auslegung von Kunden-, Wettbewerber- und Marktinformationen im gesamten Marketingspektrum in Bezug auf Kundensegmente und Produktkategorien, um nur einige zu nennen.

Reinhart wird sich auf die Pflege bestehender Geschäftsbeziehungen, die Etablierung der Marke und die Entwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten im europäischen Raum kümmern.

Ruchika Gupta, CEO von Borderless Access, sagt: "Diese Expansion geht auf den wachsenden Kundenstamm aus Deutschland und Osteuropa zurück, der ganz eigene Bedürfnisse und einen speziellen Fokus auf aufstrebende Volkswirtschaften und Segmente hat. Wir freuen uns sehr, Patrycja bei Borderless Access zu begrüßen, da sie umfangreiche Erfahrung in der Marktforschung in Unternehmen von Weltrang besitzt und weiß, wie sie auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren sollte."

Borderless Access ist ein nach ISO 27001:2013 zertifiziertes Unternehmen, das mit seinen über 2 Millionen Meinungs-Panels in 22 wachsenden Märkten weltweit Zugang zu schwer erreichbaren Zielgruppen und Segmenten bietet. Neben seinen Panel-Lösungen hat Borderless Access auch Panel-Technologie, Mobil-Apps und Community-Analyse- und Verwaltungslösungen im Angebot.

