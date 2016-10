Politiker und Patienten kommen zu einer bedeutenden Veranstaltung im Europaparlament zusammen, um EU-weite Verbesserungen in Bezug auf Organspenden und Transplantationen zu erzielen

Brüssel (ots/PRNewswire) - Heute treffen sich erstmals Abgeordnete des Europäischen Parlamentes, Fachleute aus dem Gesundheitswesen und Patienten, die an Herz-, Lungen- und Nierenkrankheiten leiden, um die wichtigsten Barrieren in Bezug auf Organspenden und Transplantationen sowie mögliche Lösungsansätze zur Verbesserung zu besprechen. Das Treffen wird von der European Pulmonary Hypertension Association (PHA Europe) geleitet und von mehr als 90 internationalen und nationalen Fach- und Patientenverbänden unterstützt. Das Ziel besteht darin, sich auf ein umfassendes politisches Rahmenwerk zu einigen, um die einzelnen Länder dabei zu unterstützen, das volle Potenzial ihrer Organtransplantationsprogramme auszuschöpfen.

In Europa warten derzeit mehr als 80.000 Menschen auf eine Organspende und jeden Tag sterben im Durchschnitt 16 Menschen, die vergeblich auf ein Transplantat warten.[1] Eine Organtransplantation ist häufig die letzte Hoffnung für Kinder und Erwachsene jeden Alters, die an unterschiedlichen Krankheiten leiden, die die Funktion lebenswichtiger Organe beeinträchtigen.

"Die Schwierigkeiten, die es in Bezug auf die Deckung der europaweit wachsenden Nachfrage nach Organtransplantationen gibt, lassen sich nicht auf eine einzige Herausforderung reduzieren", erläutert Pisana Ferrari, CEO von PHA Europe, die 2002 eine Spenderlunge erhalten hat. "Die Probleme bezüglich der Verfügbarkeit von Organen sind sehr komplex und sensitiv, von Krankenhauskapazitäten und logistischen Aspekten bis hin zu individuellen kulturellen und religiösen Glaubensgrundsätzen. Wir hoffen, dass aus den heutigen Gesprächen einige konkretere nächste Schritte hervorgehen, um die Situation zusammen mit Entscheidungsträgern und einflussreichen Stakeholdern zu verbessern."

Im Rahmen der Kampagne und gleichzeitig mit diesem Treffen werden einige selbst gefilmte Patientengeschichten im EU-Parlament gezeigt, u.a. die eines österreichischen Piloten, der dank einer lebensrettenden Nierentransplantation nach fünf schwierigen Jahren an der Dialyse wieder fliegen konnte. Diese Geschichten geben einen kleinen Einblick, was für einen großen Unterschied eine Organspende für das Leben von Menschen macht, die an einer schwächenden Krankheit leiden.

Organtransplantationen sind unverzichtbar für die Behandlung und Lebensqualität von Patienten jeden Alters, die mit vielen verschiedenen Krankheiten leben; derzeit werden in der Europäischen Union etwa 28.000 Patienten pro Jahr behandelt.[2] Die Nachfrage nach Organen liegt jedoch weit höher als die Anzahl verfügbarer Organe in allen EU-Mitgliedsstaaten und steigt schneller als die Organspenderdaten.

In diesem Zusammenhang startete PHA Europe beim Europäischen Organspendetag am 10. Oktober 2015 einen Aufruf in Kooperation mit anderen Patientenverbänden, um die EU und nationale Entscheidungsträger dazu zu bringen, für ein erhöhtes Bewusstsein in der Bevölkerung bezüglich der Wichtigkeit von Organspenden und -transplantationen und einen besseren Zugang dazu zu sorgen.[3] Der Call to Action ist verfügbar auf http://www.phaeurope.org.

PHA Europe ist der Dachverband der nationalen Verbände von Patienten in Europa, die mit Lungenhochdruck (pulmonary hypertension, PH) leben, und vertritt derzeit 39 Patientenorganisationen aus 33 Ländern.

PH ist der Oberbegriff für bestimmte verschiedene Herz- und Lungenkrankheiten. Bei PH werden die Arterien, die Blut vom Herz in die Lunge transportieren, enger oder ziehen sich zusammen, was zu Kurzatmigkeit führt und das Herz belastet. Dies kann schließlich zu Herzversagen führen.[4]

