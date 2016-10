Eurofins Bioanalytical Services kündigt qualifizierte, modulare Immunphänotypisierungs-Panels für die Durchflusszytometrie zur Verwendung in klinischen Studien an

St. Charles, Missouri (ots/PRNewswire) - Eurofins Bioanalytical Services, ein führender Anbieter im Bereich der bioanalytischen Tests großer Moleküle, hat die Einführung von zwei neuen qualifizierten, modularen Immunphänotypisierungs-Panels für die Durchflusszytometrie (http://www.eurofins.com/flowcytometry) für klinische Studien angekündigt. Diese Panels erweitern die führenden und GCP-konformen Durchflusszytometrie-Dienstleistungen, die von den Eurofins-Standorten in Großbritannien und den USA angeboten werden.

Das erste Panel ist ein TBNK-Panel, das eine Reihe der wichtigsten Leukozytenpopulationen feststellt, darunter die Untergruppen CD4 und CD8, B-Zellen, NK-Zellen, NKT-Zellen-Lymphozyten und -Monozyten. Das zweite Panel, ein T-Helfer-Panel (Th) findet eine Reihe der T-Lymphozyten-Untergruppen mit Schlüsselfunktionen (Th1, Th2, Th17). Die Assays sind benutzungsfertig und können zudem aufgrund ihres modularen "Drop in/Drop out"-Designs durch Hinzufügen und Entfernen von Markern angepasst werden.

"Die Wissenschaftler von Eurofins haben diese zwei leistungsfähigen Analysetests zur Feststellung von Zelltypen entwickelt, die gewöhnlich bei klinischen Studien untersucht werden", sagte Dr. Jim Hulse, Geschäftsführer von Eurofins Bioanalytical Services. "Die modulare Gestaltung ermöglicht schnelles und flexibles Hinzufügen und Entfernen bestimmter Marker, und dies zuverlässig und einfach."

Aufgrund ihrer Flexibilität gibt es für die zwei Assays zahlreiche Anwendungen für die Überwachung des Immunsystems bei klinischen Studien. Die festgestellten Zelltypen werden bei klinischen Studien oftmals als pharmakodynamische Endpunkte bewertet. Die Assays können mit unterschiedlichen Inputs genutzt werden, darunter Vollblut und PBMC. Die Robustheit der Assays wurde bei einer Prüfung an mehreren Teststandorten in Oxford (GB) und St. Charles (USA) mit Erfolg getestet.

Über Eurofins Bioanalytical Services - weltweit führend im Bereich Bioanalyse

Eurofins Bioanalytical Services ist ein dynamisches Vertragsforschungsunternehmen im Bereich Bioanalyse und Biomarker mit Schwerpunkt auf großen Molekülen, das seit seiner Gründung 2003 den sich entwickelnden Bedarf der Entwickler von Biotherapeutika unterstützt.

In unseren hochmodernen Testeinrichtungen in Oxford (GB) und St. Charles (USA) entwickeln, transferieren und bestätigen wir Großmolekül-PK-, ADA- und Biomarker-Assays nach Spezifikationen unserer Kunden und bieten aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung ein umfassendes Angebot vorab qualifizierter Assays an. Unsere Kapazitäten sind in der Branche führend und wir unterstützen Studien von Einzelplatten bis zu großen, internationalen klinischen Studien der Phase III. Wir verfügen über die Kapazitäten, variable Probenzahlen und große Mengen zu verarbeiten, um dem Bedarf unserer Kunden zu entsprechen.

