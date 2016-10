Vorbestellungen für laptopgroßes Auto "WALKCAR" ab 21. Oktober möglich

Tokio (ots/PRNewswire) - - Die Zeit ist reif: Nehmen Sie Ihr Auto einfach in der Tasche mit -

Wie COCOA MOTORS, Inc. (R) am 13. Oktober ankündigte, kann WALKCAR (R), das kleinste Auto der Welt, ab Freitag dem 21. Oktober um 13:00 Uhr japanischer Ortszeit im Cocoa Motors Online Store (http://www.cocoamotors.com) vorbestellt werden.

WALKCAR ist ein Auto, das von der Größe her einem 13-Zoll Laptop entspricht, mit seinem Karbongehäuse nur 2,8 kg auf die Waage bringt und eine Höchstgeschwindigkeit von 16 km/h erreichen kann. Eine Aufladerunde reicht für eine Stunde Fahrvergnügen. Es gibt kein Lenkrad und auch keine Fernsteuerung, aber durch simple Verlagerung des eigenen Gewichts auf dem flachen Chassis des WALKCAR kann man in jede Richtung fahren. Will man anhalten, steigt man einfach ab. Das Auto ist zum Preis von 1.280 USD erhältlich und wird ab September 2017 ausgeliefert.

Dem COCOA MOTORS Erfinder und CEO Kuniaki Sato kam die Idee für das "Auto in der Tasche", nachdem er zum Universitätsstudium nach Tokio gezogen war. Er beobachtete, wie die Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt nutzen und viel zu Fuß gehen, und verglich, wie er in seiner Heimatstadt das Auto für alle Wege genutzt hatte. Ihm schwebte ein Transportmodus vor, mit dem er alles in der Nähe liegende zu Fuß erreichen, gleichzeitig aber größere Distanzen zurücklegen konnte, ohne sich körperlich zu verausgaben. Derart inspiriert begann er sofort mit der Entwicklung einer von Grund auf neuen Software, und heute sind die Leistungen seiner Leidenschaft und Kreativität für jedermann zugänglich. Sato glaubt, dass dieses Beispiel japanischen Erfindungsreichtums das Zeug dazu hat, die Welt zu verändern - man muss keinen Parkplatz mehr suchen, man hat sein Auto einfach in der Tasche dabei.

WALKCAR wird weltweit für Vorbestellungen und Kaufanfragen zur Verfügung stehen. Der Versand beginnt im September 2017 mit Lieferungen in 13 Länder in den Regionen Asien-Pazifik, Nordamerika und Europa und kann nach Bedarf auf Anfrage in naher Zukunft auf weitere Länder ausgedehnt werden.

