Spreadtrum, RDA und YunOS bringen gemeinsam die Spreadlink YoC Plattform auf den Markt

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Tochtergesellschaften der Tsinghua Unigroup, Spreadtrum Communications ("Spreadtrum") und RDA Microelectronics ("RDA") haben gemeinsam mit YunOS die Spreadlink YoC Plattform offiziell eingeführt. Es handelt sich um eine Cloud-Chip-Plattform, die auf die weitere Optimierung der Entwicklungsökologie des IoT (Internet der Dinge) und die Beschleunigung der Markteinführung innovativer Produkte durch Kunden abzielt.

Das sich entwickelnde IoT-Zeitalter wird zweifellos zu einer explosionsartigen Steigerung des Bewusstseinsspektrums führen, die Arten der Konnektivität werden vielfältiger und komplexer, und Daten und Computing werden zu den Schlüsselfunktionen des IoT. Da Chips zur Basis von Hardware werden und sich zur wichtigen treibenden Kraft von Technologie für den Ausbau der Intelligenz und Information von Geräten entwickeln sowie angesichts neuer Chancen und Herausforderungen, hat YunOS begonnen, mit einem ganzen Set von Technologien für den Bau einer neuen Chipinfrastruktur zu experimentieren und dies führte zur Cloud-Chip-App namens YunOS on Chip ("YoC"). Mithilfe von YoC und YunOS erwerben Entwickler Sicherheitsfähigkeiten zu minimalen Kosten sowie die Unterstützung heterogener Mesh-Netzwerke, Multi-Port Transferfunktionen und Scale Computing von Daten und Services.

Die Spreadlink YoC Plattform baut auf IoT-Chips auf und bietet integrierte Eclipse Entwicklungsumgebung, SDK (Software Development Kit) und komplette Chipsätze. Des Weiteren unterstützt sie YoC-Apps, mehrere drahtlose Kommunikationsprotokolle (GPRS/Wifi/Bluetooth/GPS/Beidou), aber auch die diversifizierten Cloud-App-Services von YoC, und sie kann an die Anforderungen unterschiedlicher IoT-Geräte angepasst werden. Die Port-to-Port Lösungen und Ports für App-Entwickler, die auf der einheitlichen Architektur der Plattform aufbauen, helfen dabei, die Fragmentierung von eingebettetem Design zu lösen und sie unterstützen die sichere YoC ID2 Authentifizierungslösung zur Maximierung der Sicherheit von IoT-Apps. Ebenso verkürzen das modulare SDK- und das Open-Source-Modul der Plattform die Produktentwicklungszeiten von Kunden erheblich.

"Das IoT begann mit Chips. Wir fühlen uns sehr geehrt, mit YunOS im Bereich von Cloud-Chips eine Partnerschaft eingehen zu können", sagte Dr. Leo Li, Chairman und CEO von Spreadtrum Communications und Chairman von RDA Microelectronics. "Die Einführung der Spreadlink YoC Plattform ist eine starke Reaktion auf den boomenden IoT-Markt. Da sie die unterschiedlichsten IoT-Apps unterstützt, hilft sie Kunden, ihre Entwicklungszyklen zu reduzieren, innovative Produkte bequemer und schneller einzuführen sowie ihre Konkurrenzfähigkeit im Bereich des IoT zu stärken."

Mr. Zhang Chunhui, President der OS Business Group der Alibaba Group, erklärte: "YunOS ist ein IoT-Betriebssystem. Die YoC Cloud-Chips sind dazu bestimmt, die Barrieren zwischen verschiedenen IoT-Geräten niederzubrechen und eine einheitliche Software-Hardwarearchitektur zu schaffen, die eine diversifizierte App-Ökologie unterstützt. In Zukunft werden YunOS, Spreadtrum und RDA mehr in unsere tief reichende Partnerschaft zur gemeinsamen Förderung von Cloud-Chips investieren und eine erheblich stärkere IoT-Infrastruktur aufbauen."

Über Spreadtrum Communications

Spreadtrum Communications, eine Tochtergesellschaft von Tsinghua Unigroup, Ltd, ist ein Fabless-Halbleiterunternehmen, das mobile Chipsatz-Plattformen für Smartphones, Feature-Phones und andere Produkte der Unterhaltungselektronik entwickelt, welche die Mobilfunkstandards 2G, 3G und 4G unterstützen. Spreadtrums Lösungen verbinden die hochintegrierten, energieeffizienten Chipsätze mit anpassbarer Software und Referenzdesigns zu einer kompletten, schlüsselfertigen Plattform, sodass Kunden schnellere Designzyklen mit geringeren Entwicklungskosten erzielen können. Zu den Kunden von Spreadtrum gehören sowohl globale als auch in China ansässige Hersteller, die mobile Produkte für Verbraucher in China und in Schwellenländern auf der ganzen Welt entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.spreadtrum.com.

Über RDA Microelectronics

RDA Microelectronics, eine Tochtergesellschaft von Tsinghua Unigroup, Ltd, ist ein Fabless-Halbleiterunternehmen, das drahtlose Systems-on-chip und Radiofrequenz-Halbleiter für Mobilfunk-, Konnektivitäts- und Rundfunkanwendungen konzipiert, entwickelt und vermarktet. Wir haben unsere Kernkompetenz mithilfe einer Kombination aus technischem Know-how, Wissen auf der System- und Anwendungsebene sowie Erfahrung bei Mischsignalschaltungen entwickelt, die analoge Signale aus der realen Welt umwandeln. Seit unserer Gründung haben wir uns der Erfüllung der Bedürfnisse von in China ansässigen Herstellern drahtloser Geräte gewidmet. Weitere Informationen finden Sie unter www.rdamicro.com.

Über YunOS

YunOS ist ein daten- und serviceorientiertes IoT-Betriebssystem, das auf dem von der Alibaba Group entwickelten Cloudcomputing-System aufbaut. Das hoch kompatible und skalierbare System wird verbreitet in verschiedenen IoT-Geräten eingesetzt, darunter Smartphones, Internet-vernetze Fahrzeuge, Internet-Fernsehgeräte, intelligenter Wohnraum und intelligente Wearables sowie verschiedene intelligente Endgeräte aber auch Chips und Sensoren. YunOS hat sich der Bereitstellung besserer, Szenario-basierter Internetdienste, einem überzeugenden Nutzererlebnis für Konsumenten sowie der Befähigung von Entwicklern verpflichtet. Weitere Informationen finden Sie unter www.yunos.com.

