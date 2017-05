NASCO AG: Weitere Fortschritte bei geplanter Verdopplung der Heliumproduktion im Jahr 2017 - Bohraktivitäten werden zum 15. Mai wieder aufgenommen

Hamburg (ots) - Die NASCO Energie & Rohstoff AG (NASCO), ein Öl und Gas-Spezialist mit Sitz in Hamburg und operativer Tätigkeit in den USA, erzielt weitere Fortschritte bei der geplanten Verdopplung der Heliumproduktion in diesem Jahr. Dies geht aus dem aktuellen Update des Unternehmens zu den Bohraktivitäten und der Installation der neuen Heliumseparationsanlage von AMCS (http://www.amcscorp.com) bei dem Heliumfeld Dineh-Bi-Keyah (DBK) in Arizona hervor.

Bohraktivitäten:

Sechs Bohrungen sollen überarbeitet und vertieft werden, um nach Fertigstellung mit dann insgesamt acht Bohrungen mindestens 8 Millionen Kubikfuß an Rohgas und damit ca. 400.000 Kubikfuß Helium pro Tag zu produzieren. NASCO hat das Unternehmen Drake Drilling Services mit der Überarbeitung der Bohrungen Navajo 15 und 24 beauftragt. NASCO-CEO Jan Warstat: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Drake Drilling Services. Das Unternehmen hat eine sehr gute Reputation und viele Jahre Erfahrung in der "Four-Corner-Region". Mit der Überarbeitung der letzten beiden Bohrungen wird das Erweiterungsprogramm abgeschlossen. Die Bohrungen werden nach Fertigstellung die notwendigen Mengen an Rohgas liefern, um die neue Heliumseparationsanlage mit voller Kapazität zu betreiben."

AMCS Heliumseparationsanlage: Installation liegt im Plan

Die Installation der neuen Heliumseparationsanlage von AMCS liegt im Plan. Die Anlage wird von dem Unternehmen Shiprock Helium, LP installiert und soll im August 2017 in Betrieb genommen werden. Sämtliche Bauteile für die Anlage sind bestellt und Drittdienstleister beauftragt. Mit den Arbeiten am Fundament und der Stromversorgung wurde planmäßig begonnen. Die Separation des Heliums vom Rohgas wurde bis jetzt per Druckwechsel-Adsorption vorgenommen. Die neue Anlage wird das Rohgas vom Helium per Kryonisierung trennen, die Ausbeute an Helium wird deutlich erhöht (bis zu 98,85%) und die Gesamtproduktion wird sich mehr als verdoppeln.

Anstieg der Reserven um 10%:

Basierend auf den Ergebnissen der Überarbeitung und Vertiefung der ersten sechs Bohrungen hat eines der führenden Unternehmen in den USA zu Ermittlung und Begutachtung von Rohstoffvorkommen, DeGoyler and MacNaughton (http://www.demac.com), eine Aktualisierung der Reserven vorgenommen. Im Ergebnis haben die NPV10 (Net Present Value 10%) Reserven um 10% zugenommen. Dieser Anstieg an Reserven wurde zum Stichtag 31.12.2016 ermittelt. Nach Komplettierung des laufenden Überarbeitungsprogramms erwartet NASCO einen weiteren Anstieg der Reserven.

NASCO - bestens positioniert im größten Rohstoffmarkt der Welt

Die NASCO Energie & Rohstoff AG investiert seit 2014 zielgerichtet in den Ausbau ihrer Helium-Aktivitäten, die sich bisher auf den Standort mit dem indianischen Namen Dineh-Bi-Keyah (DBK) im Nord-Osten von Arizona, der sogenannten "Four-Corner-Region" der USA konzentrieren. Besonderheit: Die Lagerstätte hat einen überdurchschnittlich hohen - und weltweit sehr seltenen - Heliumanteil im Rohgas von mehr als fünf Volumenprozent. Zum Vergleich: 0,5 Volumenprozent gelten als Untergrenze für eine wirtschaftlich lohnende Förderung. Am DBK-Heliumfeld in Arizona ist NASCO Mehrheitsanteilseigner und hält 60 Prozent der Konzessionen.

Helium - weltweit steigende Nachfrage

Das Edelgas Helium ist weltweit immer begehrter, aber auf der Erde nur begrenzt verfügbar. Folge: Die Helium-Preise steigen kontinuierlich. Die USA sind der größte Markt für Helium, gefolgt von Asien und Europa. Wirtschaft und Wissenschaft weltweit benötigen Helium für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: - vornehmlich als Kältemittel für Tiefsttemperaturen (z.B. zur Kühlung von supraleitenden Magneten in der Computertomographie), als Schweiß- und Schneidemittel, als Lecksuchgas, als Treibgas für KFZ-Airbags, als Traggas für Luftschiffe und Ballone oder als Atemgaszusatz für Taucher. Zudem spielt es eine entscheidende Rolle bei der Erforschung neuer Technologien.

Ü B E R N A S C O

Die NASCO Energie & Rohstoff AG (NASCO) mit Sitz Hamburg und operativer Tätigkeit in den USA ist einer der wenigen deutschen Produzenten auf dem Weltmarkt für Helium. Das Unternehmen akquiriert, entwickelt und betreibt Helium-Lagerstätten in den USA, dem größten Rohstoffmarkt der Welt. Dort besitzt NASCO an fünf Standorten in vier US-Bundesstaaten plus Offshore im Golf von Mexico eigene Förderkonzessionen für Helium sowie für Rohöl und Erdgas. Helium-Kunden sind US-Raffinerien sowie Industriegaskonzerne, die das Edelgas raffinieren und an Endkunden weiterverkaufen. Mit Praxair, dem führenden Industriegaskonzern Amerikas, besteht ein langfristiger Abnahmevertrag.

