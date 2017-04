Icertis erweitert globale Präsenz und beruft Führungskraft von IBM als Leiter EMEA Operations

Stuttgart, Deutschland und Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Marktführer im Enterprise Contract Management holt Martin Mohr ins Führungsteam, um EMEA-Präsenz aggressiv auszubauen

Icertis, der führende Anbieter von Enterprise-Vertragsmanagement in der Cloud, gab heute die Ernennung von Martin Mohr als VP und General Manager EMEA bekannt. Martin bringt mehr als 20 Jahre an Erfahrung in Geschäftsstrategie, Operations und Enterprise Sales Management mit zu Icertis und war zuletzt als Sales Leader Europe IBM Watson Supply Chain bei IBM tätig. In seiner neuen Rolle bei Icertis zeichnet Martin für alle betrieblichen Abläufe von Icertis in der Region EMEA einschließlich der engen Zusammenarbeit mit weltweit bekannten Kunden wie Daimler verantwortlich, wird Wachstumsstrategien mit strategischen Partnern wie Microsoft vorantreiben und das erstklassige EMEA Team von Icertis ausbauen, um die Führung des Unternehmens in der Region zu erweitern.

"Wir verzeichnen kontinuierlich erhebliche Nachfrage für die Icertis Contract Management (ICM)-Plattform in EMEA, und das Unternehmen ist für weiteres schnelles Wachstum in der Region ausgelegt", sagt Samir Bodas, CEO und Mitgründer von Icertis. "Martins umfassende Erfahrung in der Arbeit mit Kunden, um auch die schwierigsten geschäftlichen Probleme zu lösen, und seine bewährte Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Win-Win-Beziehungen mit Partnern machen ihn zur Idealbesetzung für die Leitung des EMEA-Geschäfts von Icertis".

"Im EMEA-Markt gibt es eine enorme Chance für die Lösungen von Icertis, insbesondere, da Unternehmen sich zusehends mit zunehmendem Geschäftstempo, den Auswirkungen von Brexit und ähnlichen Ereignissen und dem Wettbewerb in einer verflachten Geschäftswelt auseinandersetzen müssen", kommentiert Martin Mohr seine Berufung als VP und GM EMEA Operations bei Icertis. "ich freue mich darauf, Icertis in der Region zu führen, um Kunden bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu helfen und Chancen mit der Best-of-Breed Vertragsmanagement-Plattform von Icertis zu eröffnen. Ich bin darüber hinaus von der Firmenkultur bei Icertis und den Werten des Unternehmens beeindruckt, die völlig mit meinen eigenen Wertvorstellungen übereinstimmen".

Mehr als 750.000 Abonnenten nutzen Icertis für die Verwaltung von über 2,5 Millionen Verträgen in mehr als 90 Ländern. Icertis zählt zu den Erstanwendern von Microsoft Azure, und dem Unternehmen wurde die Auszeichnung zuteil, als eine der ersten Softwareplattformen für Unternehmensanwendungen in Microsofts deutschen Cloud-Rechenzentren live zu gehen. Die Ausgereiftheit der ICM-Plattform wird von den führenden Analystenhäusern der Branche Gartner und Forrester bestätigt, und die beschleunigte Nachfrage nach der Plattform resultierte jüngst in einer Serie-C-Finanzierungsrunde über 25 Millionen USD.

Caglayan Arkan, General Manager of Worldwide Manufacturing & Resources bei Microsoft, erklärt, "Es macht Freude, Seite an Seite mit Icertis die Innovation in der verarbeitenden Industrie voranzutreiben. Unsere Kunden sind begeistert von neuen digitalen Fähigkeiten wie der Icertis Vertragsmanagement-Plattform, die zur Transformationen ihrer Geschäftsprozesse beitragen können".

Icertis wird die ICM-Plattform des Unternehmens gemeinsam mit Microsoft auf der Hannover Messe vom 24. - 28. April in Halle 7 an Stand C40 vorführen.

Weitere Informationen zur Icertis Contract Management (ICM) Plattform finden Sie hier.

Informationen zu Icertis

Icertis ist der führende Anbieter von Vertragsmanagement in der Cloud für Unternehmen. Icertis Contract Management (ICM) ist eine innovative, einfach zu nutzende Plattform, die in hohem Maße konfigurierbar ist und sich kontinuierlich den komplexen geschäftlichen Anforderungen anpasst. ICM wird derzeit für die Verwaltung von über 2 Millionen Verträgen von mehr als 750.000 Anwendern in über 90 Ländern und mehr als 40 Sprachen genutzt. Mit seinem intelligenten Workflow und integrierten Analysen bietet ICM kontinuierlichen vertragsbezogenen Einblick und erstklassiges Vertragsmanagement. Kunden können mit Hilfe von ICM ihre Compliance erhöhen, die Verwaltungspraxis verbessern, Risiken mindern und die Benutzerproduktivität steigern. Damit wird die Investitionsrentabilität (ROI) maximiert und die Wertschöpfung im gesamten globalen Unternehmen beschleunigt. Weitere Informationen finden Sie unter www.icertis.com.

Icertis Medienkontakt: Sarah Nickell Barokas Public Relations für Icertis icertis@barokas.com +1-303-895-5673

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/371539/picture1_Logo.jpg

Original-Content von: Icertis, übermittelt durch news aktuell