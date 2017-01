Contract Management Plattform von Icertis wird zukünftig bei Daimler die Beschaffungsprozesse für seine 400.000 Zulieferer standardisieren

Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Icertis soll Weltkonzern weltweit zu mehr Vertragsflexibilität und Agilität verhelfen

Icertis (http://www.icertis.com/), der führende Anbieter von Contract Lifecycle Management (Lebenszyklusmanagement von Verträgen) für Unternehmen in der Cloud, hat heute bekanntgegeben, dass Daimler AG (https://www.daimler.com/en/) zur Neuaufstellung seiner weltweiten Beschaffungsstrategie die Icertis Contract Management (ICM) Plattform auf Basis von Microsoft Azure einsetzen wird. Mit dieser strategischen Entscheidung werden die Agilität und Flexibilität der Daimler-Geschäftsbereiche Pkws, Nutzfahrzeuge und Finanzdienstleistungen im Vertragswesen sichergestellt. Ausschlaggebend für den Zuschlag der ICM-Plattform waren die Benutzerfreundlichkeit, die Anwendbarkeit auf jede Phase im Vertragslebenszyklus sowie die nahtlose Integration mit Drittsystemen, die den gesamten Beschaffungsprozess unterstützen.

"Wir sind begeistert, dass wir Daimler als Kunden gewinnen konnten -- einer der innovativsten und progressivsten Hersteller von Oberklasse-Pkws und der weltweit größte Hersteller von Nutzfahrzeugen", sagte Samir Bodas, Mitgründer und CEO von Icertis. "Wenn ein Konzern wie Daimler die Innovation antreibt, muss jeder Geschäftsprozess im Unternehmen neu ausgedacht werden. Wir freuen uns darauf, Daimler in den nächsten zehn Jahren mit einer grundlegenden Vertragsplattform zu unterstützen!"

In der sich rasch wandelnden Welt der Autohersteller leisten die Beschaffungsteams bei der Neuaufstellung ihrer Lieferketten Pionierarbeit. Um diese Herausforderung zu meistern, stellt Daimler seine Beschaffungsstrategie für seine 400.000 Zulieferer komplett neu auf. Damit werden unter anderem die Transparenz während des gesamten Vertragslebenszyklus, die weltweite Einsicht von Verträgen und Preisdaten sowie einheitliche Beschaffungsprozesse unter den verschiedenen Unternehmenseinheiten und Geografien sichergestellt.

"Die Icertis Contract Management Plattform auf Basis von Microsoft Azure unterstützt Daimler bei der Neuaufstellung seines Vertragsmanagements, während man dort die Zukunft der Mobilität neu definiert", sagte Michel Van der Bel, Corporate Vice President von Microsoft EMEA. "Microsoft Azure bietet Kunden und Partnern eine innovative, skalierbare, flexible und zuverlässige Cloud-Computing-Plattform, mit der sie leistungsstarke und sichere Lösungen entwickeln können."

Informationen zu Icertis

Icertis ist der führende Anbieter von Contract Lifecycle Management in der Cloud. Icertis Contract Management (ICM) ist eine innovative, einfach zu bedienende Plattform, die in hohem Maße konfigurierbar ist und sich kontinuierlich den komplexen geschäftlichen Anforderungen anpasst. ICM wird derzeit für die Verwaltung von über 2 Millionen Verträgen von mehr als 750.000 Anwendern in über 90 Ländern und mehr als 40 Sprachen genutzt. Mit seinem intelligenten Workflow und integrierten Analysen bietet ICM kontinuierlichen vertragsbezogenen Einblick und erstklassiges Vertragsmanagement. Kunden können mit Hilfe von ICM ihre Compliance erhöhen, die Verwaltungspraxis verbessern, Risiken mindern und die Benutzerproduktivität steigern. Damit wird die Investitionsrentabilität (ROI) maximiert und die Wertschöpfung im Gesamtunternehmen beschleunigt. Weitere Informationen finden Sie unter www.icertis.com.

