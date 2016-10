Lumigon veröffentlicht das T3, ein Luxus-Smartphone mit einzigartigen Funktionen im skandinavischen Design

Kopenhagen (ots/PRNewswire) - Jetzt erhältlich in den Niederlanden, in Russland, Dubai und

auf Flughäfen rund um die Welt

Lumigon kündigt die Veröffentlichung des T3 Smartphones an - der Fusion aus minimalistischem skandinavischem Design, einem robusten Edelstahlgehäuse, solch innovativen Funktionen wie einer Nachtsichtkamera sowie der neuartigen BackTouch-Technologie, einer absoluten Weltneuheit bei Mobiltelefonen.

Um zur Multimedia-Pressemitteilung zu gelangen, klicken Sie bitte auf:

http://www.multivu.com/players/uk/7852551-lumigon-launches-T3-smartphone/

"Wir wollten ein neuartiges Smartphone entwerfen, das unserer Design-Philosophie gerecht wird", erklärt Lars Gravesen, CEO von Lumigon. "Das Glas und der Stahl, die beim T3 zum Einsatz kommen, sind extrem robust, ohne dass wir dabei Abstriche beim Aussehen und Handling des Telefons gemacht hätten. Es besticht in der Tat durch seine wunderbar ausgewogene Mischung aus Design, hochwertigen Materialien, Innovation und Technologie.

Zusätzlich zu den klassischen Versionen ist das T3 auch als Gold Edition erhältlich, die aus vier verschiedenen Modellen besteht und sich an Kunden richten, welche das Außergewöhnliche schätzen.

Innovatives Design, innen und außen

Das Gehäuse des T3 besteht aus 316er Molybdän-Edelstahl, dessen Belastbarkeit und Beständigkeit aus dem Bootsbau bekannt sind. Das kratz- und bruchfeste Glas steigert die Haltbarkeit noch weiter. Vorder- sowie Rückseite des Telefons bestehen aus Corning® Gorilla® Glas, womit das 4,8 Zoll HD Super AMOLED Diamond Display bestens vor Rissen geschützt ist. Die Auswahl dieser robusten Materialien erfolgte mit größter Sorgfalt, und dank der präzisen Verarbeitung ist das Telefon sowohl staub- als auch wasserfest und absolut alltagstauglich, während sein elegantes Design es zugleich als exklusives Produkt ausweist.

Diese Liebe zum Detail zeigt sich auch im Innenleben des Smartphones: Ein 2,2 GHz 64 Bit 8-Core Prozessor mit 3 GB RAM unter Android(TM) 6.0 sorgt für einen reibungslosen und schnellen Betrieb. Lars Gravesen weiter: "In einer Welt der extrem hohen Datenanforderungen wollten wir unseren Kunden genügend Kapazität geben, damit ihnen nicht so bald der Speicherplatz ausgeht; daher veröffentlichen wir das T3 mit einem internen Speicher von 128 GB als Standard."

Als wahrhaft vielseitiges Gerät verfügt das T3 außerdem über einen 4G Dual Nano SIM-Steckplatz, der die simultane Verwendung von zwei SIM-Karten ermöglicht. Diese lassen sich überdies im laufenden Betrieb wechseln, ohne dass das Telefon dabei auch nur ausgeschaltet werden müsste.

Perfekte Bilder - Tag und Nacht

Das T3 kommt mit drei Kameras und liefert hochwertige Bilder zu jeder Tages- und Nachtzeit und ungeachtet der Lichtverhältnisse. Die 4K HD Kamera macht extrem scharfe Fotos und der moderne Phase Detection Autofokus findet seinen Fokuspunkt auf Anhieb. Die 2K HD Frontkamera mit ihrem innovativen FrontFlash Blitzsystem ermöglicht perfekte Selfies auch im Dunkeln. Die Verbindung aus FrontFlash und Spiegel macht das Telefon zu einem wunderbaren Gadget für Ladys, die unterwegs ihr Make-up nachbessern möchten.

Als erstes Smartphone der Welt mit einer 2K HD Night Vision Kamera ermöglicht das T3 die Aufnahme von Fotos und Videos sogar bei absoluter Dunkelheit.

BackTouch

Mit der innovativen BackTouch Technologie lässt sich der Bildschirminhalt von der Rückseite des Telefons aus scrollen, was extrem praktisch für die Aufnahme von Selfies ist, weil der Benutzer den BackTouch dabei als Auslöser verwenden kann. Diese brandneue Funktion ermöglicht ein unkompliziertes einhändiges Navigieren sowie verbesserte Swiping- und Scrolling-Funktionen.

Sicher

Das T3 verfügt über hochmoderne Sicherheits- und Interface-Funktionen. Der 360 °-Keramik-Fingerabdruckscanner bietet zusätzliche Sicherheit zu Lumigons einmaliger Vault-Funktion, die es dem Nutzer gestattet, private und vertrauliche Informationen sicher auf dem Telefon zu speichern. Die Daten innerhalb dieses virtuellen Safes werden mit einem AES 256-Bit-Algorithmus verschlüsselt und gesichert.

Wie es euch gefällt

Das T3 gibt es in den drei klassischen Farben Schwarz, Weiß und Orange sowie als exklusive Editionen, wie die elegante Version mit 24-karätigem Gold in vier verschiedenen Ausführungen. Auf diese Weise findet jeder Nutzer seinen individuellen Look, und wer die nächste Stufe des Luxus erleben möchte, kommt mit einer persönlichen Gravur garantiert auf seine Kosten.

Gravesen erklärt: "Das T3 wurde für Menschen entwickelt, die das Besondere suchen und sich von der Masse abheben möchten."

"Für mich", so fährt er fort: "steht dänisches Design für Handwerkskunst, klare Linien und alltagstaugliche Funktionen, für die Verwendung hochwertiger Materialien in Verbindung mit innovativen Funktionen, um schlichte Luxus-Produkte zu kreieren. Dieser Designansatz stand Pate bei der Entwicklung des T3 Smartphones."

Verfügbarkeit

Das T3 ist über den Lumigon Onlinestore sowie bei auserlesenen Händlern rund um die Welt erhältlich; die Preise starten bei 645 EUR/4799 DKK für die Edelstahlausgabe mit 128 GB internem Speicher. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein Designer-Headset aus Edelstahl aus hochwertigen Materialien und präziser Produktion bis ins letzte Detail.

Über Lumigon

Lumigon entwirft, entwickelt und produziert Highend-Smartphones und Zubehör. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Kopenhagen und seine Produkte werden ihrer dänischen Herkunft gerecht. Ihre Inspiration beziehen sie aus skandinavischen Designtraditionen, die sich durch ihre Schlichtheit, ihren Minimalismus und ihre robuste Bauart auszeichnen. Lumigon ist ein privates Unternehmen mit umfangreichem Erfahrungswissen in den Bereichen Verbraucherelektronik, mobile Software und Vertrieb.

Erfahren Sie mehr über das T3 auf lumigon.com (http://lumigon.com/)

Produktabbildungen in hoher Auflösung erhalten Sie im Pressebereich: http://lumigon.com/press.html

