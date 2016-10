Haig Club Clubman Single Grain Scotch Whisky definiert die Regeln für Whisky in Partnerschaft mit David Beckham neu

London (ots/PRNewswire) - Nach der Ankündigung von Haig Club Clubman früher in diesem Jahr wurde die erste Fernsehwerbung für den neuen Single Grain Scotch Whisky aus dem Hause Haig heute enthüllt, die erste Markteinführung der neuen Markenvariante .

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161010/426741 )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161010/426742 )

Der Film mit dem Titel "Make your own rules" ("Stelle deine eigenen Regeln auf") ist eine gewagte und unkonventionelle Beschäftigung mit der herkömmlichen Etikette, die mit Scotch-Whisky einhergeht. In dem Fernsehspot mit Markenpartner David Beckham werden die stereotypischen Erwartungen davon, wo, wann und wie Menschen Whisky genießen sollten, spielerisch in Frage gestellt und neu konzipiert. Eine Erzählung zu den traditionellen Regeln für das Trinken von Whisky wird einer eindrucksvollen visuellen Montage von lebhaften und stylischen Momenten mit Freunden gegenübergestellt, die althergebrachte Ansichten über Whisky auf den Kopf stellt. Die Energie, das Flair und die ungebundene Freude der Werbung definiert Haig Club Clubman selbstbewusst als einen Whisky, für den die normalen Regeln nicht gelten.

"Unser erster Werbespot für Haig Club Clubman zielt darauf ab, die bei Menschen vorherrschenden Annahmen über Whisky infrage zu stellen", so Ronan Beirne, Global Marketing Director für Haig Club. "Mit Haig Club Clubman laden wir Kunden bewusst und nachdrücklich dazu ein, ihre eigenen Regeln aufzustellen, wie dieser vielseitige Scotch Whisky getrunken werden sollte. Dieser progressive Ansatz entspricht unseren langfristigen Ambitionen, die Einstiegsbarriere für Menschen zu beseitigen, um sie für den Whiskygenuss zu gewinnen, indem wir die Lebhaftigkeit und die Relevanz dieser Kategorie unterstreichen."

Unter der Regie von von Nima Nourizadeh, dem Regisseur des von der Kritik gefeierten Films Iconoclast, bietet der Film auf kunstvolle Art und Weise eine zeitgemäße, spritzige und dynamische Sicht auf Haig Club Clubman als einen modernen und stylischen Whisky, der immer und überall genossen werden kann. Nima kommentierte: "Dieser Film feiert einen Whisky, der sich an die nächste Generation von Whisky-Trinkern richtet. Er stellt verstaubte Regeln frischen Alternativen gegenüber, um den Geist von Haig Clubman zu erfassen, wie Sie mit Whisky auf Ihre eigene Art gesellig sein und feiern können.

In dem Werbespot ist Markenpartner David Beckham beim Kartenspiel und Filme schauen mit Freunden auf einer Dachterasse vor dem Hintergrund der Londoner Skyline sowie in einer Bar zu sehen, wie er Haig Club Clubman mit Cola trinkt, der empfohlenen Servierart. David Beckham sagte dazu: "Der Werbespot für Haig Club Clubman fühlt sich wirklich besonders an, da er anders ist als man es von einem Whisky erwarten würde, insbesondere von einem Whisky, der über eine so lange Tradition verfügt. Es war immer unser Ziel, mit Haig Club ein wenig Schwung in die Sache zu bringen, und es war fantastisch, mit Nima zusammenzuarbeiten, um unseren einzigartigen Ansatz zu realisieren. Mit Clubman wollten wir hervorheben, dass es keine richtige oder falsche Art gibt, Whisky zu genießen, so lange Sie ihn eben genießen - das ist alles, worauf es ankommt."

Der Fernsehspot von Haig Club Clubman ist auf YouTube unter http://www.YouTube.com/HaigClub zu sehen und wird in der gleichen Woche im Fernsehen und auf Außenwerbung zu sehen sein.

Haig Club lädt Menschen dazu ein, verantwortungsbewusst, mit Stil und maßvoll zu trinken. Verantwortungsbewusstes Trinken ist ein integraler Bestandteil der Philosophie von Haig Club, und im Rahmen seiner Partnerschaft mit der Marke unterstützt David Beckham diese Philosophie und unsere gemeinsame Überzeugung, das Qualität wichtiger ist als Quantität.

Redaktionelle Hinweise

- Haig Club Clubman (25 £ / 70 cl) ist ein moderner und stylischer Single Grain Scotch Whisky, der ausschließlich in Bourbon-Fässern aus amerikanischer Eiche gereift ist, was ihm einen leichten, süßen Geschmack mit einem weichen und sauberen Abgang verleiht. Haig Club Clubman ist zurzeit in Geschäften und Bars im gesamten Vereinigten Königreich erhältlich. Weiter Märkte unterliegen zukünftigen Ankündigungen.

Über Haig Club(TM): Haig Club(TM) ist ein neuer Single Grain Scotch Whisky von Diageo, der in Kooperation mit dem Weltstar David Beckham und dem Unternehmer Simon Fuller produziert wird Haig Club baut auf Tradition und Erbe auf, ist jedoch gleichzeitig ein Scotch Whisky für unsere moderne Welt. Die Erfahrung von mehr als 400 Jahren im Brennen von Whisky hat dabei geholfen, diesen Single Grain Scotch Whisky auf eine radikal neue Weise zu realisieren. Eine neue Variante der Marke Haig Club Clubman ergänzt das Regalsortiment als die erste Erweiterung des Portfolios, die andere Ausdrucksformen passend zu verschiedenen Anlässen und für verschiedene Geschmacksrichtungen bietet. Haig Club unterstützt einen gesunden Lebenswandel und moderaten Alkoholgenuss. Im Rahmen seiner Kooperation unterstützt David Beckham die Haig Club-Kampagne für verantwortungsbewussten Alkoholgenuss und die Überzeugung, dass Qualität wichtiger ist als Quantität. Weitere Informationen über Hig Club finden Sie auf http://www.HaigClub.com or facebook.com/HaigClub (http://www.facebook.com/haigclub).

Über Diageo: Diageo ist weltweiter Marktführer in der Alkoholindustrie mit einem umfangreichen Markenangebot, darunter Johnnie Walker, Crown Royal, J?B, Buchanan's, Windsor, Smirnoff, Cîroc, Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray und Guinness. Diageo ist börsennotiert an der London Stock Exchange (DGE) und der New York Stock Exchange (DEO) und unsere Produkte werden in über 180 Ländern auf der ganzen Welt vertrieben. Weitere Informationen über Diageo, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Marken und Leistungen finden Sie unter http://www.diageo.com. Besuchen Sie Diageos internationale Website für den verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol mit vielen Informationen, Initiativen und Anregungen zum Austausch unter http://www.DRINKiQ.com.

Leben feiern ... jederzeit, überall.

Pressekontakt:

Original-Content von: Diageo; Haig Club; Haig Club Clubman, übermittelt durch news aktuell