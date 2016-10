Schulen können sich anmelden: Internationaler Sprachwettbewerb Go4Goal! startet wieder

Berlin (ots) - Der vierte internationale Englisch-Sprachwettbewerb Go4Goal! startet am 14. November 2016. Noch bis zum 31. Oktober 2016 können sich Schulen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz dazu anmelden. Das Besondere: Alle Schüler absolvieren dabei einen offiziellen TOEFL® -Test. Keiner fällt durch - Jeder Teilnehmer erhält ein Ergebnis und wird in ein Sprachniveau eingestuft.

Der von der Language & Testing Service GmbH (LTS) initiierte Wettbewerb hat das Ziel, das Englisch-Sprachniveau der Schüler ab der 7. Klasse in Deutschland, Österreich und der Schweiz miteinander zu vergleichen und die Motivation für die englische Sprache bei den Schülern zu steigern. Im Rahmen dieses Wettbewerbs muss jeder Mittelstufenschüler den TOEFL® Junior Standard Test, jeder Oberstufenschüler den TOEFL® ITP -Test absolvieren. Im Anschluss erhält jeder Schüler einen offiziellen TOEFL® Score Report, der als international anerkannter Sprachnachweis für den Schüleraustausch oder als Hochschulzulassung eingesetzt werden kann. Im Nachgang an Go4Goal! ist jede teilnehmende Schule ein autorisiertes TOEFL® Testzentrum und kann selbst Tests anbieten und durchführen.

Bereits seit 2013 findet der Wettbewerb statt. In den vergangenen Jahren wurden Schulen innerhalb eines Bundeslandes, in Stadtstaaten oder der Hauptstadt getestet und mit den Ergebnissen aus Österreich und der Schweiz verglichen. Dieses Jahr können erstmals Schulen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz teilnehmen.

Die beste Schule kann in diesem Jahr einen Klassenfahrtgutschein gewinnen. Die beste Klasse pro Stufe erhält ein Zertifikat und viele kleinere Gewinne. Die Teilnahme kostet 12 Euro (bzw. in der Schweiz 15 Franken) pro Schüler. Der Sprachtest wird direkt in der jeweiligen Schule durchgeführt. Einen Termin kann sich jede Schule im Rahmen des Wettbewerbszeitraums selbst aussuchen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.go4goal.eu

